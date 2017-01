Etterforsker mulig hestevoldtekt i Troms

Saken oppdateres.

Det skriver VG. Det mulige overgrepet skal ifølge operasjonsleder i Troms politidistrikt Karl Erik Thomassen ha skjedd tirsdag.

– Gårdeieren kom over en person inne i stallen, som ikke hadde noe der å gjøre. Omstendighetene gir grunn til å tro at han har forgrepet seg på en eller flere hester, eller vært i ferd med det, sier han til avisen.

Videre opplyser han at den mulige gjerningspersonen er på frifot, men at politiet har gode muligheter for å identifisere vedkommende. Hestene har blitt undersøkt av veterinær etter handlingen, uten konklusjon foreløpig.