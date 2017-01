Spesialenheten må be om ekstra tid

Saken oppdateres.

Onsdag vil Jensen ha forklart seg i én uke i Oslo tingrett. Etter at hans frie forklaring var avsluttet og aktoratet fra Spesialenheten overtok har utspørringen av Jensen vært preget av detaljerte spørsmål og enda mer nyanserte svar. Tirsdag virket Jensen både sliten og oppgitt flere ganger over at svarene han ga aktor Kristine Schillingen ikke ble forstått eller akseptert. Mot slutten av dagen så han flere ganger på klokken.

- Onsdag vil vi stille spørsmål fra tidsperioden 2005 og framover mot 2013, sier hovedaktor Guro Glærum Kleppe i Spesialenheten til NTB.

Hun vedgår at utspørringen av den pensjonerte politimannen har tatt lengre tid enn ventet og at de trolig må be om to dager lenger tid for å bli ferdig med hele kronologien av spørsmål. Det betyr i så fall at Jensen kommer til å fortsette med sin forklaring ut hele neste uke.

Etter den opprinnelige planen skulle Gjermund Cappelen starte på sin forklaring i retten neste onsdag.

Spesialenheten har delt eksaminasjonen av Jensen i tre: Først var det spørsmål knyttet til perioden fra 1993 og til 2004, da Jensen og Cappelen først hadde noe med hverandre å gjøre.

De siste dagene er perioden høsten 2013 og fram til pågripelsen av Cappelen vært tema. Da var det også nødvendig å lukke dørene. Onsdag skal aktor altså tilbake til 2005 og gå framover derfra.