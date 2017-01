TNT-Tony (54) fridde til kjæresten (21) på scenen

Saken oppdateres.

Frieriet skjedde foran et fullsatt Union Scene i Drammen forrige helg. Det melder VG.

Frieriet var ikke planlagt i lang tid på forhånd.

- Det var spontant i den forstand at jeg ikke bestemte meg før selve konserten. Den eneste jeg fortalte det til, var Rachels mor, slik at hun kunne sørge for at Rachel befant seg på scenen akkurat da, forteller Tony Harnell til VG.

Begynte å gråte

Artist Rachel Lorin hadde jobben som oppvarming for TNT denne kvelden.

– Jeg prøvde å roe meg ned etter mitt eget show og ville bare hvile nedenunder.

Hun ble bedt om å komme tilbake til scenen, noe hun var motvillig til å gjøre.

- Han begynte å fortelle fantastiske ting til meg og gikk til slutt ned på kne. Da begynte jeg å gråte, mens alle skrek rundt meg, sier hun til VG.

Og for den som lurer på hva Rachel svarte, så var det JA.