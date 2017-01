Saken oppdateres.

I vintersesongen for sju år siden brukte 1,1 prosent sykkel som fremkomstmiddel. Fire år senere var andelen 2,1 prosent, og Syklistenes landsforening tror på fortsatt økning.

Gjennom året ligger andelen trafikanter som sykler på 5 prosent.

Kommunikasjonsansvarlig Roar Løkken i Syklistenes landsforening sier til NRK at sykling på snø og is er blitt mer vanlig, fordi det nå legges til rette for det i større grad og salget av piggdekk har økt.