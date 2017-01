Dommeren undret seg over Jensens forklaring

Saken oppdateres.

Fra høsten 2011 og utover i det påfølgende året satte Jensen inn mange små beløp på bankkontoen sin. Spesialenheten har kartlagt at han enkelte dager satte inn identiske summer, 4500 kroner, på flere steder med kort tids mellomrom. I Oslo tingrett tirsdag forklarte Jensen de mange små kontantinnskuddene med tvangstanker som ikke kunne begrunnes.

– Vi mener at du kanskje gjør det for at du ikke vil vekke oppsikt, eller at du kanskje tror det er en rapporteringsplikt på 5000 kroner, sa aktor Kristine Schilling.

– Ikke i Sverige

– Sånn har jeg aldri tenkt. Jeg har sagt at jeg har drevet et prosjekt som gjorde at jeg fikk en tvangspreget forhold til dette. Jeg kan ikke forklare det annerledes, sa Jensen som argumenterte med at å sette penger inn i banken ikke er bevis for noe galt, snarere tvert om.

Når Jensen var på den andre siden av grensen, i Sverige, hvor han har en hytte, har han derimot ikke fulgt samme handlingsmønster. Der viser etterforskningen innskudd på både 10 000, 15 000 og 20 0000 kroner om gangen. Dommer Kim Heger undret seg over at politimannens praksis var annerledes når han var i nabolandet.

– Det er du selv som kaller det et slags tvangsmønster. Men er det slik at disse tvangstankene ikke slår ut i Sverige, spurte dommeren.

Sidespor

Aktoratet gir uttrykk for at det finner Jensens omgang med kontanter merkelig og mener pengene stammer fra oppgjør etter samarbeidet med Gjermund Cappelens hasjinnførsel. Dette har Jensen på sterkeste tilbakevist. Cappelen var bare en kilde for Jensen, «et sugerør» for informasjon fra kriminelle miljøer.

I retten tirsdag sa Jensen at han forsto at Cappelen hadde et narkotikaproblem og derfor også hadde kunnskap om kriminelle miljøer. At det skulle dreie seg om innførsel av 17 tonn hasj, var derimot ikke i Jensens tanker.

– Saken har avdekket et sidespor i hans virksomhet som jeg ikke kjente til. Jeg visste at han hadde et narkotikaproblem, men jeg visste ikke noe om dimensjonen slik vi ser det i denne saken, sa Jensen.

Han sa at politietterforskningen av Cappelen og ham selv kan han ført til at forholdet mellom kilden og politimannen er blitt oppfattet eller forstått innenfor rammen av Cappelens hasjeforretning.

– Finfortolker

Konfrontert med de mange tekstmeldingene Spesialenheten har sikret, sliter stadig Jensen med å gi en sammenhengende forklaring som aktoratet fra Spesialenheten tror på.

På svært mange spørsmål svarer politimannen at han ikke vet eller ikke husker. Mange av møtene han skal ha hatt med Cappelen, kan han heller ikke erindre.

– Aktor sitter med tekstmeldinger langt tilbake og finfortolker hva de skal bety. For meg er dette vanskelig å huske. Utvekslingen mellom meg og Cappelen er en dialog som har foregått mellom to personer i 15 år. Vi har utviklet vår egen sjargong, sa Jensen.

– Meldingene har jo en slang og vridning som kan oppfattes som kriminell, og det kan misforstås, erkjente Jensen.