Mann har meldt seg etter mulig hestevoldtekt

Saken oppdateres.

Politiet i Vesterålen fikk tirsdag 17. januar melding om en mann som hadde tatt seg inn i en stall i Sortland, og at det forelå mistanke om brudd på dyrevelferdsloven.

Politiet startet etterforskning umiddelbart, og i en pressemelding tirsdag opplyser politiet at en mann med tilknytning til Sortland har meldt seg.

«Vedkommende har erkjent at han urettmessig har tatt seg inn i flere staller i Vesterålen. Den mistenkte har ikke erkjent brudd på dyrevelferdsloven», opplyser politiet, som også skriver at saken fremdeles er under etterforskning og at politiet venter på analysesvar av tekniske funn.