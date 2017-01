Båt i havsnød - mannskapet hoppet i sjøen

Saken oppdateres.

En brønnbåt er i havsnød i Steigen i Nordland, og de seks personene om bord blir evakuert, meldte Hovedredningssentralen i Nord-Norge klokken 06.39 onsdag morgen.

Klokken 7.04 meldte HRS Nord-Norge at de seks om bord blir evakuert med helikopter.

Det er dårlig vær i området. Et Sea King redningshelikopter, redningsskøyta Skuld og en båt fra Forsvaret er på stedet. Redningsskøyta Det Norske Veritas og flere kystvaktfartøy er på vei.

06:43: SeaKing, RS Skuld og en båt fra Forsvaret på stedet. RS Det Norske Veritas og flere Kystvaktfartøy på tur. — HRS Nord-Norge (@HRSNordNorge) January 25, 2017

Brønnbåt

Hovedredningssentralen sier til NTB at de ikke har anledning til å snakke med pressen. De opplyser at det vil bli innkalt egne kommunikasjonsfolk som skal ta seg av kontakten med pressen.

En brønnbåt brukes til transport av levende fisk.

Klokken 07.07 melder Hovedredningssentralen i Nord-Norge på Twitter at fire av de seks ombord nå er reddet, og at evakuering av de to siste pågår.

07:07: 4 av mannskapet på 6 er nå reddet. Evakuering av de to siste pågår. — HRS Nord-Norge (@HRSNordNorge) January 25, 2017

Venter på dagslys

Klokken 07.19 melder HRS Nord-Norge at samtlige seks er reddet. Fartøyet er Fisktrans. RS Skuld vil gjøre en vurdering om fartøyet kan berges når det blir lyst.

De seks som er reddet, skal lande på Bodø Lufthavn rett etter klokken åtte.

- Måtte hoppe i sjøen

- De skal etter de rapportene vi har fått være i god form. De måtte hoppe i sjøen da rådende værforhold og tilstanden på dekk ikke gjorde det mulig å redde dem direkte opp fra båten. De ble heist opp av et Sea King-helikopter. De blir nå tatt hånd om og sjekkes ut, sier senior pressemedarbeider Geir Mortensen hos HRS Nord-Norge til Adresseavisen.

Båten er ankret opp og det vurderes om den kan berges når det blir lyst.

Nødmeldingen fra båten ble mottatt klokken 05.05 og klokken 07.07 var de seks ombord reddet.

- Det var storm i kastene og kraftige bølger i området, forteller Mortensen.