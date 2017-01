Brende kaller Trumps flyktningpolitikk «sterkt beklagelig»

Saken oppdateres.

– Det er sterkt beklagelig at president Trump nå midlertidig stanser USAs program for bosetting. Vi forutsetter at USA fortsatt vil delta i den felles internasjonale innsatsen for gjenbosetting av flyktninger i tiden som kommer, sier utenriksministeren i en uttalelse til NTB.

Han føyer seg inn i en voksende gruppe sentrale politikere fra forskjellige land som kritiserer den nye presidentens innreiseforbud for flyktninger.

– Norge er helt klar på at flyktninger må behandles likt uavhengig av religion, nasjonalitet og hudfarge. Jeg er bekymret for de siste dagers beslutninger og signaler fra Trump-administrasjonen. Vi har en plikt og et ansvar for å beskytte mennesker på flukt, sier Brende.

Trump har besluttet at flyktninger er nektet adgang til USA for en periode på 120 dager. Forbudet for syriske flyktninger gjelder på ubestemt tid. I tillegg er det innført et midlertidig, generelt innreiseforbud for personer fra sju hovedsakelig muslimske land: Irak, Syria, Iran, Sudan, Libya, Somalia og Jemen.