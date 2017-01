Regjeringen åpner for å forlenge ulvejakta

Saken oppdateres.

En endelig beslutning vil bli tatt innen 15. februar, heter det i en pressemelding fra departementet mandag.

LES OGSÅ: 40 busser mot ulv

Direktør Erik Lahnstein i Norges Skogeierforbund leser uttalelsen som et klart signal fra regjeringen.

– Regjeringen er tydeligvis på gli. Men det er lite verdt med utvidede jakttider dersom man ikke får lov til å felle ulver uansett, sier han til NTB.

– Hensiktsmessig

Utvidelsen skjer for å ta høyde for ny kunnskap som nå kommer inn fra radiomerkede ulver.

– Det er hensiktsmessig å utvide lisensfellingsperioden i ulvesonen denne vinteren for å ta høyde for ny kunnskap som fortløpende kommer fra de radiomerkede ulvene. Informasjonen fra merkingen vil gi et bedre grunnlag for å vurdere felling, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H).

LES OGSÅ: Her demonstrerer Høyre-profilene mot egen regjering

Helgesen har måttet tåle kraftig kritikk etter at han gikk imot de lokale rovviltnemndene og kuttet tallet på fellingstillatelser i ulvesonen fra 47 til 15 ulver.

14 ulver merket

I rovviltforskriften skilles det mellom felling av ulv i og utenfor ulvesonen. Utenfor ulvesonen kan det drives lisensfelling på ulv fra 1. oktober til og med 31. mars. Innenfor ulvesonen er ulvejakten begrenset fra 1. januar til og med 15. februar.

LES OGSÅ: Ulven setter fyr i by-land-konflikten

Statens naturoppsyn har så langt denne vinteren radiomerket 14 ulver, hvorav ni i Osdalsreviret og fem i Slettåsreviret. Ambisjonen er å radiomerke flere ulver i flere revir.

Uavhengig av lengden på fellingsperioden vil Statens naturoppsyn kunne gjennomføre lovhjemlet felling av ulv utover våren.