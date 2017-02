Innfører ny babyvaksine

Saken oppdateres.

Alle som er født etter 1. november 2016, vil bli tilbudt vaksinen.

Tidligere har bare barn av foreldre som kommer fra land med høyere forekomst av hepatitt B fått vaksinen.

- Nå utvides dette, slik at alle barn blir omfattet av tilbudet, sier Eli Sagvik, smittevernoverlege i Trondheim kommune.

Vaksinen gis i tre doser, ved tre, fem og 12- måneders alder. Helsesøstre er allerede klare med vaksinen.

- Men vaksinen gis i en kombinasjonsvaksine, slik at det ikke innebærer noen flere sprøytestikk, sier Sagvik.

Leverkreft

I en pressemelding fra Folkehelseinstituttet går det frem at nesten alle land i verden har innført hepatitt B-vaksinen til barn. Sagvik sier at vaksinen ble anbefalt så tidlig som i 2008, men det er først nå den innføres her til lands.

Sagvik mener det er viktig at denne vaksinen gis til små barn.

- Barn som blir smittet av hepatitt B, har en mye større risiko for å utvikle kronisk infeksjon. Dette kan få store konsekvenser. Kronisk hepatitt B-infeksjon kan etter mange år føre til leversvikt eller leverkreft, og kan da være dødelig, sier Sagvik.

Spedbarn som blir vaksinert får ifølge Folkehelseinstituttet en svært god beskyttelse mot hepatitt B-infeksjon, og beskyttelsen varer trolig livet ut.

Kan smitte andre

Hepatitt B-viruset smitter ved blodkontakt, ved seksuell kontakt og fra mor til barn. I Norge har det vært flere hepatitt b-utbrudd i rusmiljøer som følge av smitte via sprøyter.

Ifølge Folkehelseinstituttet er det anslått at mellom 25 000 og 30 000 her til lands lever med kronisk hepatitt B.

- Kronisk hepatitt B gir sjelden symptomer før alvorlig sykdom utvikler seg. De fleste av disse er derfor ikke klar over at de er smittet, og at de kan smitte andre, sier Margrethe Greve-Isdahl, barnelege ved Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

På verdensbasis er hepatitt B et stort helseproblem, og årlig dør 600 000 av sykdommen. Hepatitt B er mest utbredt i Sørøst-Asia, Sør-Amerika, Midtøsten, Øst-Europa og deler av Afrika, og mange nordmenn som har reist og oppholdt seg i disse områdene over tid, har valgt å vaksinere seg.

- Innvandring til Norge og det at vi reiser mer enn før, gjør at det er større muligheter for å bli smittet, påpeker Sagvik.

Rusmiljø

Forrige gang vaksinasjonsprogrammet for spedbarn ble utvidet, var da det for to år siden ble innført vaksine mot rotaviruset (diare).

Enkelte småbarnsforeldre er skeptiske til vaksinasjonsprogrammet, men Sagvik tror ikke denne nye vaksinen vil skape noen reaksjoner.

- Vi har en veldig høy deltakelse på barnevaksinasjonsprogrammet i dag. Jeg tenker at det er et veldig godt tilbud å få denne vaksinen i tillegg til de vi har fra før, sier Sagvik.