PST: Hackere tilknyttet russiske myndigheter angrep PST, Arbeiderpartiet og Utenriksdepartementet

Saken oppdateres.

Avisen siterer Martin Bernsen, seniorrådgiver i Politiets sikkerhetstjeneste på at PST ble varslet av «en samarbeidende tjeneste» om et angrep mot ni ulike epostkontoer som tilhører PST, Aps stortingsgruppe, Utenriksdepartementet, Forsvaret, en høgskole og Statens Strålevern».

- Aktørene som det pekes på, som har gjennomført angrepet, omtales som APT29, som har gjennomført en rekke angrep mot vestlige mål de siste årene. APT29 knyttes til russiske myndigheter, understreker Berntsen overfor VG.

Ikke tilgang til gradert informasjon

Berntsen understreker til avisen at ingen av kontoene som ble utsatt for hackingen har tilgang på gradert informasjon.

– Vi har ingen grunn til å tro at gradert informasjon har blitt hentet ut i forbindelse med angrepet, sier Berntsen til VG.

La frem trusselvurdering onsdag

Både Russland og Kina har forsøkt å kompromittere datasystemer hos norske virksomheter som forvalter store verdier i Norge.

Det kom frem da PST la frem sin offentlige versjon av trusselvurderingen for 2017 onsdag formiddag.

PST-sjef Benedicte Bjørnland møtte pressen på et hotell på Tjuvholmen i Oslo sammen med justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp).

I år som i fjor mener PST at russisk spionasje og etterretningsvirksomhet har størst skadepotensial for Norge og norske interesser og samtidig at ekstrem islamisme er den største terrortrusselen.