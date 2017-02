Slik ble Mohammad Norges yngste professor

Saken oppdateres.

Det hele startet da danske Derawi var i tenårene. Han pleide å hjelpe naboene og deres bekjente med datamaskiner, og det ble lagt merke til. Allerede som 16-åring ble han ansatt til å drifte en internettkafé.

- Jeg har bygget kompetanse siden jeg var liten og har alltid hjulpet folk som er eldre enn meg.

Yngst igjen

Forrige uke fikk Derawi bekreftet at han nå er Norges yngste professor. Han er professor i biometri og smartteknologi ved institutt for elektroniske systemer på NTNU i Gjøvik.

- Det føles helt fantastisk. Da jeg fikk bekreftelsen ble jeg stolt av meg selv, sier Derawi.

Å være yngst er ikke noe nytt for NTNU-professoren. Allerede som 22-åring var han Danmarks yngste ingeniør.

Professor Professor er en beskyttet tittel, og professorstillingen er den høyest vitenskapelige stillingen du kan ha ved norske undervisnings- og forskningsinstitusjoner. Kilde: Utdanning.no

Perfeksjonist

Derawi beskriver seg selv som en optimistisk perfeksjonist.

- Jeg liker perfekte resultater. Mitt motto er at man kan hvis man vil. Noen trenger mer tid enn andre, men jeg tror alle kan få til det de ønsker.

- Hvilke råd har du til unge som skal velge utdanning?

- Det viktigste rådet jeg har er at de bør videreutdanne seg innenfor områder de virkelig liker. Velger man noe man ikke brenner for, så ender man ofte opp med å mistrives.

- Burde man ikke lytte til råd om hva som «lønner seg»?

- Råd er alltid viktig, men ingen andre vet hvem du er som person og hva du selv ønsker. Mitt råd er å høre på seg selv og å ta imot støtte fra andre.

Dybde og bredde

Til tross for sin unge alder har Derawi allerede opparbeidet seg en lang liste med vitenskapelige publikasjoner . Han mener både dybde- og breddekunnskap er viktig for å bli en god forsker.

Derawi har en doktorgrad i informasjonssikkerhet, men jobber nå med utvikling i elektronikkavdelingen på NTNU i Gjøvik. I tillegg er han interessert i andre fagfelt som økonomi og jus.

- Som professor bør man utvide sin horisont. Jeg mener tverrfaglighet er veldig viktig, sier Derawi og legger til:

- Vitenskap er noe man aldri får nok av.

Rektor er imponert

Da NTNU-rektor Gunnar Bovim fikk vite om Derawi denne helgen ble han svært imponert.

- Hvor vanlig er det at en 29-åring blir professor?

- Uansett fagområde er det veldig imponerende. Det å få en topp kvalifisert kandidat i et så viktig fagområde som informasjonssikkerhet er noe landet dessverre trenger.

Etter fusjonen i 2016 ble høgskolen i Gjøvik en del av NTNU. Gjøvik er særlig kjent for sin kompetanse på informasjonssikkerhet.

- Å få unge, ambisiøse inn for å hjelpe oss med det viktige oppdraget å utvikle gode, trygge informasjonssystemer er en del av samfunnsoppdraget vårt, sier Bovim.

Adresseavisen har tidligere omtalt Terje Lohndal, som ble professor da han var 28 år. I dag er han imidlertid fylt 31, og dermed ikke yngstemann med den gjeve tittelen. Gjennomsnittsalderen for norske professorer var 56 år i 2014, ifølge Forskerforbundet.

Målrettet

Da Derawi fikk tittelen professor sa kollegene at «nå som du har nådd toppen kan du slappe av med forskningen din». Men 29-åringen har ingen planer om å ta det med ro.

- Jeg hadde en liten diskusjon med meg selv forrige uke om hva som er mitt neste mål. Jeg vil lenger opp i hierarkiet, og jeg ønsker å hjelpe både studenter og kolleger med å utvikle seg selv, sier Derawi.

For å bli en god leder ønsker han å ta en master of business administration (MBA). Et langsiktig mål er å utvikle et eget program for forskning, teknologi og entreprenørskap ved NTNU i Gjøvik.

Mohammad Derawi Født og oppvokst i Danmark.

Doktorgrad i informasjonssikkerhet ved NISLab på NTNU i Gjøvik (tidligere Høgskolen i Gjøvik).

I 2009 var han Danmarks yngste ingeniør som 22-åring.

Jobber som professor på institutt for elektroniske systemer ved NTNU i Gjøvik.

Derawi er spesialist innen informasjonsteknologi, biometri, smartteknologi, programmering og trådløs kommunikasjon.

