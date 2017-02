Dette er de mest fornøyde studentene

Saken oppdateres.

Dette er studier det er vanskelig å komme inn på, og studentene er veldig fornøyd med å ha kommet inn der de helst ville. De er også alt i alt veldig godt fornøyd med studiene sine.

Studiebarometeret er en undersøkelse blant alle norske studenter på 2. og 5. studieår. Undersøkelsen viser at medisinstudentene er blant de aller mest fornøyde studentene i landet. Av fem mulige poeng, scorer medisinstudiet ved NTNU 4,5 poeng på at studentene der alt i alt er tilfredse med studiet de går på. NTNU-studentene ved Industriell økonomi og teknologiledelse gir 4,4 i poeng på tilfredshet. Masterstudentene i psykologi ved NTNU gir også poengsummen 4,4 i generell tilfredshet.

Forelesning fortsatt mest vanlig

Politistudentene er de aller mest tilfredse studentene. De gir studiet sitt 4,7.

Mandag la Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut) fram Studiebarometeret 2016. Det viser at forelesninger fortsatt er den vanligste undervisningsmetoden. Men studentene i undersøkelsen svarer at de lærer bedre når forelesningen blir kombinert med andre undervisningsformer.

Politistudenter erfarer størst variasjon i bruk av undervisnings- og arbeidsformer, viser undersøkelsen. De blir fulgt av studenter på sykepleie, yrkesfaglærer, arkitektur, helse og sosial andre, barnehage, farmasi og sosialfag. Utdanningstyper som scorer lavt på variasjon er samfunnsøkonomi, matematikk-statistikk, antropologi, sosiologi, språk, rettsvitenskap, historisk-filosofiske fag og statsvitenskap.

Praksies bra

Studentene mener ifølge undersøkelsen at praksis fører til mest læring. Bare halvparten av studentene svarer at praksisopplegg er en del av undervisningen. Studentene svarer generelt at de er minst fornøyd med veiledning, undervisning og medvirkning.

