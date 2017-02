Saken oppdateres.

Det viser en kartlegging som landets fylkesmenn har gjort på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Tallene forteller at elever tilsvarende minst ti skoleklasser hadde et langvarig fravær fra skolen siste skoleår.

- Undersøkelsen viser at dette rammer mange familier. Dette er sårbare pasienter med ulike behov og det er krevende både for pasienter, foreldre og behandlere, sier statsminister Erna Solberg.

Ønsket kartlegging

Det var Solberg som selv bad departementet om en slik kartlegging av forekomsten av ME. Nå viser resultatene at 174 elever i grunnskolen og 95 elever i videregående skole har rapportert inn langtidsfravær på grunn av kronisk utmattelsessyndrom (ME).

- Dette er tilstander som kanskje ikke har blitt nok prioritert fordi det ikke passer inn i opplagte kategorier, derfor ba jeg om denne undersøkelsen, sier Solberg.

Trolig er imidlertid antallet ME-syke elever høyere, fordi mange kommuner og bydeler rapporterer at tallene er ufullstendige. I tillegg rapporteres det også om betydelig fravær hvor fraværsårsaken er ukjent, og hvor ME kan være årsaken.

Rammes hardt

Solberg besøker i dag kvinne/barn-senteret ved St. Olavs Hospital for å få et innblikk i behandlingen sykehuset gir til personer som rammes av ME. Sykehuset har etablert en samlokalisert poliklinikk for pasienter med langvarige smerter og langvarig utmattelse. I tillegg er tilbudet til ungdom med kronisk utmattelse styrket ved barne- og ungdomsklinikken. Dette er en del av regjeringens pilotprosjekt hvor det er bevilget 38 millioner kroner til tverrfaglig utredning av disse pasientene i spesialisthelsetjenesten.

- Unge med langvarige utmattelsestilstander faller ofte ut av skolen og rammes ekstra hardt. Derfor er det viktig at vi gir dem et godt tilbud. Regjeringen prioriterer tre tiltak: nasjonal og internasjonal forskning, tett samhandling i behandlingsløpet og bedre mulighet for pleie og omsorg gjennom den nye pleiepengeordningen, sier Solberg.

ME kan føre til at personer bli rammet av langvarig utmattelse. Det er foreløpig ukjent hva sykdommen skyldes, og det er heller ikke funnet noen dokumentert behandling som kan kurere tilstanden.