Norske sykehus når ikke budsjettmålene

Under halvparten av de 20 helseforetakene i landet klarte å holde budsjettene sine i fjor.

En gjennomgang VG har gjort viser at Sykehuset i Østfold er lengst unna å innfri økonomisk. Helseforetaket skulle etter planen gå med 252 millioner kroner i underskudd i 2016. I stedet lå underskuddet i desember an til å bli på 433 millioner kroner. De endelige resultatene for 2016 blir ikke klare før senere i måneden, og avisen baserer derfor gjennomgangen på prognoser.

Også Akershus universitetssykehus (Ahus), Sykehuset Telemark, Helse Møre og Romsdal og Helse Nord-Trøndelag er langt unna å klare de økonomiske kravene.

– Det er viktig at hvert enkelt sykehus klarer å drive innen budsjettet de har fått, men muligheten for å håndtere investeringer i 2017 er bedre enn forventet, sier helseminister Bent Høie (H).

Helseministeren får kritikk for å ligge 3,6 milliarder kroner bak løftet om 12 milliarder kroner ekstra til sykehusene i løpet av stortingsperioden.

– Mens de er i rute med å nå skattekuttløftene sine, er de langt unna å levere det de lovte til sykehusene. Konsekvensen er blant annet at mange sykehus ikke klarer å nå de økonomiske målene som er satt for dem, sier helsepolitisk talsmann Torgeir Micaelsen i Ap.

