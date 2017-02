Virusangrep mot Stortinget, flere tusen eposter utsendt

Saken oppdateres.

Virusinfeksjonen skjedde etter at politisk rådgiver Dagfinn Sundsbø i Senterpartiet uforvarende åpnet en epost med viruset. Epostene som ble sendt ut, er sendt fra Sundsbøs konto, ifølge aldrimer.no.

– Jeg har fått hjelp til å gå gjennom eposten og datamaskinen min. De har fjernet viruset og reinstallert maskinen. Jeg er litt kunnskapsløs om akkurat hva som har skjedd, men jeg er glad at jeg er på en arbeidsplass hvor de har kapasitet til å rydde unna og sende ut de varslene de gjør. Så må jeg bare beklage at jeg har blitt brukt, men det skjedde mot min viten og vilje, sier Sundsbø til nettstedet, som skriver at hackere står bak.

Eposten som ble sendt ut hadde følgende tekst: "Din Nåværende passord utløper i de neste 24 timene, er du her ved rettet å vennligst klikk på ITS HELPDESK / tilbakestille passordet til ber tilbakestille passordet ditt, eller du vil miste tilgang til kontoen din snart passordet utløper".

Norsk sikkerhetsmyndighet (NSM) og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er koblet inn i saken for å undersøke og kartlegge det som har skjedd, bekrefter kommunikasjonsrådgiver Elianne Kemble-Clarkson overfor TV 2.

