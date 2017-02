AUF og støttegruppen vil flytte 22. juli-minnestedet til Utøyakaia

Saken oppdateres.

Forslaget ble presentert for kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) torsdag formiddag.

– Jeg har stor sans for dette forslaget. Dette stedet er så sentralt for den tragiske dagen, sier Sanner

– Jeg ønsker å jobbe videre med dette forslaget og få det vurdert. I det arbeidet er det avgjørende at vi får en god prosess med naboer, velforeningen og andre berørte, sier Sanner videre.

Han tar derfor initiativ til et møte med naboer, Hole kommune og lokale interesser raskt for å se om forslaget lar seg realisere.

– På dette tidspunktet har jeg ikke tatt stilling til forslaget. Det er heller ikke mulig å si noe om omfanget og utforming av minnested her. Min ambisjon er at vi før sommeren får avklart om et minnested på Utøyakaia lar seg realisere, sier statsråden.

Rettssak

AUF-leder Mani Hussaini sier AUF har fulgt debatten rundt det planlagte nasjonale minnestedet på Sørbråten fra sidelinjen i lang tid. Selv om tiden har gått, har man ikke kommet noe lenger i prosessen.

Naboene på Utstranda har i flere år vært store motstandere av den planlagte oppføringen av den svenske kunstnerens "Memory Wound". Konflikten har ført til at naboene etter planen skal møte staten i Ringerike tingrett 25. april for å få stanset planene.

– AUF kan ikke lenger sitte og se på at en vanskelig prosess blir enda vanskeligere ved at den nå går inn i en uverdig rettssak. AUF er ikke en part i rettssaken eller utviklingen av minnestedet, men er likevel naboer på Utstranda. Vi har en tomt her, med direkte utsyn mot Utøya, som vi i dag stiller til disposisjon for regjeringen med håp om at det kan bidra til å skape et samlende nasjonalt minnested, sier Hussaini.

– Vi gjør dette for å unngå en opprivende og uverdig rettssak, og vi gjør det for å ivareta de berørte og alle de lokale heltene som var der for oss for snart seks år siden, sier AUF-lederen.

Internasjonal praksis

Tor Einar Fagerland, som leder Institutt for historiske studier ved NTNU, mener det er vesentlig at et minnested blir plassert på et sted med direkte tilknytning til hendelsen.

– En plassering her på kaia vil være i tråd med internasjonal praksis, hvor minnesteder plasseres på steder med direkte tilknytning til hendelsen som skal minnes. Stedet vil i kraft av sin historie oppleves som et meningsfullt sted, sier Fagerland.

22. juli-støttegruppen er takknemlig for at AUF ønsker en flytting av minnestedet.