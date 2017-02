Krever gratis legetime hvis fastlegen lar pasientene vente

Saken oppdateres.

Pasientombudene er lei av alle meldingene om folk som sitter lenge på venteværelsene hos fastlegene. Derfor foreslår de i en felles årsmelding at folk som venter mer enn én time skal slippe å betale egenandel, skriver Aftenposten .

– Mange av dem som henvender seg til oss klager over at de må vente så lenge. Det er noe man etterhvert bare regner med. Ville en fastlege akseptert å vente en time hos frisøren sin, spør pasient- og brukerombud i Oslo og Akershus, Anne-Lise Kristensen.

Landets pasient- og brukerombud behandlet 15 000 henvendelser i fjor.

Etterlyser tall

I tillegg til belastningen det er for pasienten å sitte på et venteværelse, mener Kristensen det også er et totalt tidstap for samfunnet at fastlegene organiserer seg slik at folk må vente, uansett om de er syke eller trenger attest eller vaksine.

– De fleste må oppsøke legen i arbeidstiden, og det medfører et større tidstap for arbeidsplassen enn det som er nødvendig, sier hun.

– Legeforeningene etterlyser tall på hvor mange som må vente over en time?

– Vi aner ikke hvor mange som venter, men vi får mange henvendelser. Men for å snu problemstillingen, hvis det ikke gjelder mange blir det ingen stor utgift for legene. Hvis det er mange blir det dyrt for fastlegene, og da er det i deres interesse å endre på organiseringen.

I dag er det slik at pasienter som venter mer enn én time ved sykehusenes poliklinikk, slipper å betale egenandel.

– Det er ingen grunn til at det skal være andre regler for å vente hos fastlegen, sier Kristensen.

Leder for Allmennlegeforeningen Tom Ole Øren synes ikke det er noen god idé at pasientene kan slippe å betale egenandel.

– Vi har stor forståelse for at folk blir frustrerte når de har ventet mer enn en time hos fastlegen sin. Men det kan ikke sammenlignes med polikliniske kontroller på sykehus. Der har de ikke øyeblikkelig-hjelp-ansvar, og kan planlegge dagene sine noe bedre. De har bedre forutsigbarhet på poliklinikkene. sier Øren.

Han tror ikke det skjer ofte at pasienter må vente så lenge på fastlegen sin, men utelukker ikke at det kan skje.

– Hver fastlege har flere ledige timer til øyeblikkelig hjelp hver dag, og hvis man må vente mer enn en time er det helt spesielle grunner til det, og nevner akutt AMK-henvendelser, flere henvendelser fra hjemesykepleien, og akutte psykiatriske henvendelser som plutselig kommer på døren.

– Men da vil det ikke heller koste legene så mye hvis det skjer sjelden?

– Nei, og vi oppfordrer legen til å bruke skjønn i hvert enkelt tilfelle, sier Øren som presiserer at hver fastlege har et personlig ansvar for å bestrebe seg for å ikke være forsinket.

Krever evaluering

Pasient- og brukerombudene vil ha en total evaluering av fastlegeordningen.

– Fastlegene er en viktig del av norsk helsetjeneste, navet i pasientbehandlingen. Fastlegene skal samarbeide med mange, og får stadig flere oppgaver, sier Kristensen.

Hun trekker frem at fastlegene i tillegg til å møte pasienten på kontoret, skal blant annet:

•Gå på hjemmebesøk

•Legge forholdene til rette slik at folk kan dø hjemme

•Ta stilling til om pasienter trenger sykehjem og avlastning

•Ivareta pasienter som skrives ut fra sykehus

– Vi får også tilbakemelding om pasienter som møter forskjellige leger fordi det er utfordringer knyttet til rekruttering av fastleger i distriktene. Pasienter opplever å stå uten fastlege. Flere steder foregår rene vikarstafetter. Formålet med fastlegereformen var blant annet å bidra til kontinuitet i lege-pasientforholdet. Helsemyndighetene må iverksette tiltak for å sikre tilgjengelige og kontinuerlige allmennlegetjenester i hele landet.

Allmennlegeforeningen og Tom Ole Øren er ikke imot en evaluering av fastlegeordninge, selv om befolkningen hvert år scorer ordningen høyt på nasjonale undersøkelser.

– Generelt sett har fastlegeordningen fått tilført stadig flere oppgaver etter innføringen av ordningen 2001, og i 2012 da samhandlingsreformen ble innført. Det fører til at pasientene blir skrevet ut fra sykehusene raskere enn før. Pasientene er i dårligere form og blir fastlegens medisinske ansvar, sier Øren.

Øren sier at andre oppgaver, som den nye fraværsgrensen også fører til at presset på fastlegene øker.

– Etter at skoleelever må ha legeerklæring på sykefravær går mellom 20 til 25 prosent av alle øyeblikkelig hjelp-timene til dette, sier Øren.