Saken oppdateres.

- Det er for dårlig, sukker Jon Gunnes.

Landstyremedlem og førstekandidat for Venstre i Sør-Trøndelag er mildt sagt skuffet over meningsmålingen Repons Analyse har utført for Adresseavisen, Aftenposten og Bergens Tidende.

Ola Borten Moe-jubel etter god måling: - Norsk nasjonalisme er en positiv kraft

Må avklare Frp-støtte

Den viser at hans parti er under sperregrensen med en oppslutning på 3,8 prosentpoeng. Dermed er partiet under sperregrensen, og får kun to stortingsrepresentanter hvis det hadde vært valg nå.

- Hvordan forklarer du dette, Gunnes?

- Vi var veldig uheldig med prosessen rundt budsjettet i fjor høst.

- Så dere bruker det som forklaring fortsatt?

- Ja, for vi får fortsatt skylden for tregheten og den store uenigheten som var, og som gjorde at vi kom sent i mål med budsjettet. Vi er fornøyd med utfallet, men vi må sørge for at det blir forklart velgerne. Samtidig blir det mer og mer klart under fylkesårsmøtene våre at Venstre ikke vil i regjering eller være støtteparti der Frp er med. Et klart standpunkt der, og vi snur det her, mener Gunnes, som ga uttrykk for det i desember også.

Illojale

Ifølge valgforsker Bernt Aardahl tok Venstre mange velgere fra Ap ved valget i 2013. Disse er i stor grad på vei tilbake nå. Tallene viser også at kun 42 prosent av Venstre-velgerne fra 2013 ville stemt Venstre i dag, mens nesten 30 prosent er usikre på sitt valg.

Med andre ord: Venstre har ikke de mest lojale velgerne i verden.

- Som sagt, får vi avklaring rundt FrP og ikke minst jage opp hjemmesitterne, er vi der. Men det er en stor jobb vi har foran oss, innrømmer han.

LES OGSÅ: Miljøvelgerne kan avgjøre valget

Midlertidig for Sp

Og mens nedgangen fortsetter for Venstre, er det stikk motsatt for Sp.

Tallene viser at Sp går frem to prosentpoeng siden målingen i forrige måned, og 3,6 prosentpoeng siden valget i 2013. Dersom denne målingen hadde vært valgresultatet ville Senterpartiet fått 16 representanter på Stortinget.

- Hva tenker du om Senterpartiets fremgang?

- Senterpartiet har funnet to store politiske saker, kommunereformen og ulv. Kunne Venstre funnet to slike ville vi også fått et midlertidig hopp.

- Du sier midlertidig, hvorfor?

- Fordi jeg ikke tror Sp holder dette, og slett ikke helt inn til valget. Jeg er spent på hvem Sp vil regjere med, for jeg tror ikke det er mye respons å hente hos Ap, sier Gunnes.

- Hvis trønder-Sp får dominans i det nasjonale Sp tror jeg Venstre og Sp kan finne en god tone. Men for øyeblikket ser jo ikke det bra ut, legger han til.