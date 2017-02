F-35 utklasser konkurrentene i amerikanske øvelser

Saken oppdateres.

Norges første F-35-pilot, Morten "Dolby" Hanche, fortalte onsdag om hvordan han under øvelser med andre typer jagerfly tar seg i å sitte og smile og vite at han har full oversikt, mens motstanderne ikke har oppdaget ham og flyet.

Adresseavisen var første med nyheten om at Hanche ville bli Norges første F-35-pilot, da vi møtte ham på Luke Air Force Base i Arizona, USA i 2015.

- Jeg har et helt annet inntrykk av kritikerne. Det er som en kamuflasjekledd ninja med filttøfler, som plutselig dukker opp og slår med balltre, sier Hanche.

Dominerte under stor øvelse

Han er en av foredragsholderne under årets Luftmaktseminar på Luftkrigsskolen. Der fikk publikum også høre den amerikanske marinekorps-generalen Karsten "Hazel Hechl fortelle om den nylig avsluttede amerikanske storøvelsen Red Flag 17-1.

Denne uken ble det kjent at flykjøpene Norge nå gjennomfører trolig vil føre til et enda tettere samarbeid med både amerikanerne og britene. Det forteller forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) til Adresseavisen.

Under den åtte dager lange øvelsen i Nevada-ørkenen, ved Las Vegas, øvde 13 F-35A-fly av samme type som Norge kjøper, mot luftvern og en skvadron F-16-fly. F-35-flyene var totalt overlegne og oppnådde det som amerikanerne kaller en "kill ratio" på 15 til 1. Det vil si at bare ett F-35-fly gikk tapt i snitt mot 15 F-16-fly.

Red Flag-øvelsen er forøvrig kjent som den mest realistiske fly-øvelsen i verden.

- Annerledes luftkamp

F-35 er ikke først og fremst designet som et kampfly for bruk mot andre jagerfly. Flytypen har derfor har møtt kraftig kritikk for ikke å kunne brukes i luftkamp. Norske Morten Hanche sier hans opplevelse er noe helt annet

- Det kan fly raskere, fly høyere, aksellerere raskere, er lettere å fly, og det ser tøffere ut enn F-16, sier Hanche.

Han peker på at luftkamp har forandret seg og ikke nødvendigvis handler bare om kjappe og manøvrerbare fly lenger.

- Jeg har lest at F-35 egentlig suger i luftkamp, men jeg opplever det som relevant i en dogfight. I en kamp vil vi sjelden være ofrene, isteden vil vi være de som overrasker andre, sier han.