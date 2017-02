Slik sikrer du hunden din en god alderdom

Saken oppdateres.

Når eier Reidun Moen skal i butikken, sitter Tassen og Knerten i vognen sin. De har vært med butikktur i vognen i 13 år.

– Tassen har trukket noen tenner. Ellers merker jeg knapt at Tassen og Knerten er blitt eldre. De er like livlige, sier Reidun Moen til Aftenposten .

Gamle hunder sover mer og orker ikke å presse seg

– Hunder er ikke friskere enn før. Men de får bedre stell og kan leve lengre med sykdommer, fordi vi har utviklet behandlingsmetodene, sier fagsjef og veterinær Ellef Blakstad i Den norske veterinærforening. For 40 år siden hadde få klinikker røntgen. Idag har mange ultralyd eller MR.

– Vi kan derfor forlenge hunders levetid. Det ønsker vi også. Og generelt behandler folk hundene sine bedre enn for noen tiår siden, sier fagsjefen.

Når hunder blir gamle, sover de mer. Mange orker ikke å presse seg på tur. Andre er i farta, som Tassen og Knerten.

Det er individuelt og ikke raseavhengig. De minste hunderasene lever som regel lengre enn de store rasene. Det er koselig med gamle dyr. Og det finnes ikke noen som kjenner eieren bedre.

Mange hunder trenger tilrettelegging i alderdommen

Golden Retrieveren Wilma merker 14- års alderen godt.

– Hun vil gjerne gå på tur, men klarer ikke gå langt. Hun får smertestillende medisiner og hundefor med fettsyrer for leddene, sier eier Benedicte Rossow, som jobber som klinikkassistent ved Anicura dyreklinikk Østerås.

– Eldre hunder kan ha glede av massasje og fysioterapi. De blir ofte stive og får smerter. Noen har artrose eller andre aldersrelaterte sykdommer og får det bedre med smertelindring og endret kosthold, sier hun.

Eldre hunder kan få en bedre hverdag med medisiner

– Vi ser ofte at eiere av hunder, som trenger tilrettelegging i alderdommen, knytter enda sterkere bånd til hunden sin, sier klinikksjef Åshild Roaldset ved Universitetsdyresykehuset/NMBU.

– Hvilke sykdommer er mest vanlig hos gamle hunder?

– Mange sykdommer blir vanligere ved høy alder, som: tannkjøtt- og tannsykdommer, kreft, livmorbetennelse, prostataproblemer, skjelettlidelser, hjertesykdom, svikt i organer som lever eller nyrer og enkelte hormonelle sykdommer. Mange hunder får aldersrelatert grå stær. Det gir dårligere syn, eventuelt blindhet. Noen hunder utvikler en kognitiv dysfunksjon som kan ligne på demens. Mange hundeeiere er flinke til å tilpasse hverdagen til den aldrende hunden. Det er fint å se, sier Åshild Roaldset.

Se etter endringer i hundens adferd

– Hvordan kan eieren lese sin gamle hund?

– Eiere bør følge med på hunden sin hver dag gjennom hundens liv. Da lærer de å vurdere bedre om hunden har det bra. Endringer sier noe om hundens helsetilstand. Når hunden blir eldre, vil eieren se tegn på redusert syn/ hørsel, stivhet, økt søvnbehov, redusert aktivitetsnivå, endret drikke- eller spisemønster, overvekt, vekttap eller andre tegn til sykdom. Da bør hunden undersøkes hos veterinær. En behandling vurderes ut fra hundens diagnose og prognose – og i samråd med eier, sier Roaldset.

– Hvordan kan eier følge godt med på hunden?

– Titt inn i munnen og i ørene. Lukt på hunden, sjekk pels og poter, kjønnsorgan og jur. Følg med på hundens drikkelyst, appetitt, urinering og avføring. Nyser og hoster hunden mer enn vanlig? Endring i vekt, adferd, aktivitet eller bevegelsesmønster kan være tegn på sykdom, sier klinikksjefen.

Eldre hunder kan ha glede av tilpasset mat

Veterinærene Linn Baisgård og Kjersti Dypvik Brunsvig ved VeteriNærDeg opplever at eiere med eldre hunder er redde for at hunden skal få vondt etter hvert:

– De spør hvordan de kan se etter tegn på smerte. Mange gruer seg også og synes det er vanskelig å vite når tiden er inne for å ta farvel, sier de.

– Er det for eksempel bedre for eldre hunder å gå korte turer?

– Det kommer an på helsen, som stivhet og smerter i leddene og skjelettet. Mange eldre hunder er aktive på jakt og på løpeturer, men da er det viktig å kutte ned på lengden og mengden. En fire timers jakttur kan kortes ned til to timer. Og en lengre tur annenhver dag istedenfor hver dag. Noen hunder har ikke «stopp-Knapp» og kjører seg selv altfor hardt.

– Andre hunder vil bare hvile inne, når de helst bør ut og bevege seg. Det er viktig at hunden beveger seg for ledd og muskler. Noen sover mer uten at det betyr noe, men dette kan også være et tegn på sykdom, sier de.

– Skal gamle hunder få spise hva de vil?

– Nei. Man bør bruke et fôr for seniorhund, fra syv års-alderen. Seniorfôret er mer skånsomt for organene og mindre kaloririkt. Eldre hunder er ofte mindre aktive og legger raskere på seg.

Gamle hunder tåler narkose

– Det er også viktig å sørge for godt tannstell på eldre hunder, sier veterinær Kjetil Ueland, med spesialkompetanse på tenner, ved Stabekk dyreklinikk.

– Mange eiere tror at gamle hunder ikke kan legges i narkose for tannstell. Resultatet kan bli at den gamle hunden går rundt med tannverk og store smerter. Men gamle hunder og hunder med hjerteproblemer kan få en spesielt skånsom narkose, sier Ueland. De fleste hunder over to år har et tannproblem. Som tannstein, tannkjøttbetennelse, brukne tenner eller periodontitt. En hundemunn som lukter, bør sjekkes.