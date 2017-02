Sverige og Norge forsterker forsvarssamarbeidet

Saken oppdateres.

– Vi befinner oss i en ny situasjon der Europa og Norden står foran store sikkerhetspolitiske utfordringer, står det i innlegget i Dagens Næringsliv , signert forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) og hennes svenske kollega Peter Hultqvist. Russlands sikkerhetspolitikk, ulovlige annektering av Krim og aggresjon i Ukraina-konflikten trekkes fram som eksempler.

– Det har ført til en ustabilitet og uforutsigbarhet som vi ikke har sett i Europa siden den kalde krigen.

De to ministrene møttes i Oslo i november og ble enige om en rekke tiltak. Blant annet skal sjøtransport og viktige knutepunkter sikres, og både Norge og Sverige skal gjeninnføre forsvarsattachéstillingene i Oslo og Stockholm for å styrke informasjonsutvekslingen.

Forsvarsministrene skriver at et samarbeid mellom naboland blir stadig viktigere i en tid der forutsetningene for den europeiske sikkerheten endres: "Formålet med et styrket svensk-norsk forsvarssamarbeid er en felles ambisjon om å øke forutsigbarheten, bidra til stabilitet og arbeide for en fredelig utvikling uten konfrontasjon og konflikt i vår del av verden."