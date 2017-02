Per Sandberg blir innvandringsminister

Saken oppdateres.

I statsråd i dag ble fiskeriminister Per Sandberg (FrP) konstituert til statsråd for innvandrings- og integreringssaker når Sylvi Listhaug (FrP) går ut i fødselspermisjon fra og med den 5. mars.

– Per Sandberg er en dyktig statsråd som tidligere har jobbet mye med innvandrings- og integreringsfeltet på Stortinget. Han kommer garantert til å gjøre en god jobb mens jeg er ute i fødselspermisjon, sier Listhaug i en pressemelding.

Streng og rettferdig politikk

Listhaug har fødselspermisjon fra 5. mars til og med 2. juli 2017.

– For meg er det viktig å føre en streng og rettferdig asylpolitikk og en integreringspolitikk som stiller tydelige krav. Det skal jeg følge opp i denne perioden. Det viktigste er at vi klarer å holde asyltilstrømmingen under kontroll, sier Sandberg.