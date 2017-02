Oslos byrådsleder mener det er for enkelt å «dra Oslo-kortet»

Saken oppdateres.

- Å være kritisk mot makt og privilegier blir synonymt med navnet på hovedstaden. Det er så veldig enkelt, sier Raymond Johansen til Aftenposten .

Det har vært en uke der by og land har stått mann mot mann: Regjeringen varsler utflytting av 1000 statlige arbeidsplasser fra Oslo, Aftenposten og Adresseavisen har skrevet om raseriet i distriktene, og en meningsmåling viser at seks av ti nordmenn mener at Oslo har for mye makt.

Les også: Seks av ti mener Oslo har for mye makt

Les også: Vil flytte 200 statlige arbeidsplasser til Steinkjer

Fnyser av Adressa-leder

Nå tar Raymond Johansen et oppgjør med behandlingen Oslo utsettes for.

Han begynner med forslaget om å flytte statlige arbeidsplasser, som han betegner som ren symbolpolitikk.

- Regjeringen fører en politikk med flere sentraliserende reformer som sammen med ulvesaken naturlig nok skaper sinne i distriktene. Hva er da lettere enn å dra Oslo-kortet? spør han og understreker at han aldri har vært mot å opprette nye statlige arbeidsplasser utenfor Oslo.

- Men å flytte etablerte arbeidsplasser er aldri bra, heller ikke i distriktene. Jeg reagere på at mennesker og familier med et pennestrøk skal miste jobben sin, helt uten en faglig begrunnelse, sier han, og fnyser av at han på lederplass i Adresseavisen lørdag blir beskyldt for å «gi Oslo-arrogansen» et ansikt .

LES LEDEREN: Arrogansen i Oslo har fått et ansikt

- At jeg blir arrogant fordi jeg som valgt leder forsvarer byen min og de som bor her, illustrerer bare hvor lett det er å angripe Oslo. Jeg skal forsvare alle, også trønderne som bor her, det bør Adressa være glad for. Men mennesker i Oslo betyr liksom ingen ting.

Ikke bare rikinger

Byrådslederen sier han har stor forståelse for at distriktene har utfordringer. Men han savner en tilsvarende forståelse for Oslos problemer.

- Oslo har både de rikest og de fattigste innenfor samme grense. Det mangfoldet er det mange som ikke gidder å nevne. Det er også en form for arroganse, sier Johansen og viser til at Oslo har den laveste andelen offentlig ansatte i hele Norge.

- Det er så lett å tenke at Oslo er Oslo 3 og de områdene med mye penger Men vi har tre bydeler med like høy ledighet som Stavanger og høyere innbyggertall, men hvem snakker om det, spør han og er grundig lei av inntrykket som blir skapt av hele Oslo som en eneste maktelite.

- Bor du i høyblokka på Tveita og går forbi Stortinget på vei til jobb, betyr ikke det at du føler du har makt. Oslo er Norge med alle utfordringer landet har. Men alle i Oslo blir dratt over en kam.

Les også: Slik skal distriktene reddes

Uklar støtte til byrådskollega

- Din byrådskollega Robert Steen har hisset på seg mange ved å uttale at distriktene mangler kompetansen for å fylle de statlige arbeidsaplassene. Er du enig?

Johansen drar litt på det.

- Regjeringen argumenterer jo selv med at små kommuner mangler kompetanse til å utføre basale velferstjenester. Og generelt er det flere med ulik kompetanse i Oslo...

- Men...?

- Vi trenger sterke distrikter. Men det ligger ingen ting i denne planen om det. Det er ikke snakk om å fylle opp arbeidsplasser på Andøya som mister mange.

- Hva tenker du om at konflikten mellom by og land nå ser ut til å tilspisse seg igjen?

- Jeg tenker at det alltid er skummelt med en debatt som er basert mer på emosjoner enn fakta. Ja, det er problemer på bygdene, med avfolking, kvinneflukt og så videre. Men da må debatten være grundig. Det som skjer nå blir fort en avledningsmanøver der vi slipper å snakke om de virkelige løsningene.