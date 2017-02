Håvard fra Trondheim flyr til Mali med nødhjelp

Saken oppdateres.

For tredje gang samarbeider Unicef Norge og Norwegian om en forsendelse med skolemateriell og nødhjelp til barn i deler av verden som er rammet av krig og konflikt.

Årets viktigste flytur

Håvard Grønskag er kabinsjef i Norwegian og er en av flere frivillige som skal være med på turen som går denne gang går til Mali.

- Dette er årets viktigste flytur for oss og det er fantastisk at jeg får lov til å være med. Krisen i Mali blir sjelden nevnt i media. Nå får vi både oppmerksomhet om saken og muligheten til å hjelpe barna der, sier 26-åringen fra Trondheim.

Stort behov for skolemateriell

At årets tur går til Mali i Vest-Afrika skyldes ifølge Unicef et stort behov for å få frem nødhjelp til et krigsherjet land som får lite oppmerksomhet.

- Etter at konflikten i landet blusset opp i 2012 har over 360 000 barn mistet mulighetene til skolegang. Mange barn er på flukt og er underernærte. Foruten skolemateriell skal flyet også fylles med ernæringspakker for akutthjelp og malariamedisin, forteller kommunikasjonsrådgiver i Unicef Norge, Truls Brekke.

Hjelp til selvhjelp

Over 400 skoler i Mali har blitt ødelagt, plyndret eller tatt over av militære. Noen av skolebyggene huser flyktninger. Unicef har nå prosjekter på gang der målet er at barna kan få ta igjen den tapte undervisningen.

- Vi vil prøve å få barna igang med et fortettet læringsopplegg slik at de kan få en utdanning og være med på å bygge en ny fremtid for seg selv og for landet sitt, forklarer Brekke.

- Stolt av å få bidra

De tidligere nødhjelpsturene har gått til til verdens nest største flyktningleir, Za'atari i Jordan og til Den sentralafrikanske republikk. Årets flyvning til Mali går 6. mars og den trønderske kabinsjefen tror turen blir en flott opplevelse.

- Det å få være med å hjelpe barn der nede til å få utdanning og muligheter som vi i Norge tar som en selvfølge føles utrolig bra. Jeg er stolt av å få bidra, avslutter Grønskag.

Du kan bidra med å fylle årets fly til Mali via denne siden (ekstern lenke).