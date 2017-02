Kaci Kullmann Five er død

Saken oppdateres.

– I går kveld fikk jeg den triste meldingen om at Kaci Kullmann Five har gått bort. Med henne har vi mistet et sterkt og varmt menneske og en av de mest markante og banebrytende, tidligere lederne i Høyre. Tankene mine går til Kacis nærmeste familie. Vi er mange i Høyre som tenker på dem nå, skriver statsminister Erna Solberg på Facebook .

Erna Solberg skriver at Kaci Kullmann Five ble en rollemodell for mange unge jenter både i og utenfor Høyre, og at hun var en pioner i partiet. Hun peker også på at Five gjennom sin innsats og sin gjerning i politikken gikk opp en vei for dem som kom etter henne.

– Den innsatsen skal både jeg og mange andre av min generasjon være svært takknemlig for, skriver Solberg.

Nobelkomiteen i sorg

Kaci Kullmann Five ble medlem av Nobelkomiteen i 2003 og ble valgt til leder i 2015. Også i Nobelkomiteen mottas Fives bortgang med stor sorg.

– Det er med stor sorg Den Norske Nobelkomité har mottatt meldingen om at Kaci Kullmann Five er gått bort, uttaler komiteens nestleder Berit Reiss-Andersen og sekretær Olav Njølstad.

– Det er usigelig trist at hun nå har måttet gi tapt for den sykdommen som rammet henne igjen i fjor høst, og som gjorde at hun måtte melde avbud til fjorårets fredsprisarrangementer, skriver de videre.

Five innehadde en rekke verv innenfor det norske og svenske nobelsystemet. Nobelkomiteen skriver at Five kombinerte profesjonalitet med humor og menneskelig varme.

– Med Kaci Kullmann Fives bortgang har komiteen mistet en klok og samlende leder, en kjær kollega og god venn. Våre tanker går i dag til ektemannen Carsten O. Five, deres barn og barnebarn, skriver Reiss-Andersen og Njølstad.

Omsorgsfull

Riksrevisor og tidligere Høyre-politiker Per-Kristian Foss sier Five var en omsorgsfull politiker, som alltid satte det menneskelige først, uansett politikk.

– Jeg vil huske henne som veldig, veldig omsorgsfull politiker, som alltid tenkte på sine medarbeideres ve og vel. Jeg tror også hennes politiske motstandere vil omtale henne som sympatisk og hyggelig, sier Foss til NTB.

– Dette er veldig trist. Hun var en meget dyktig, innsiktsfull og allsidig politiker. Som medlem og leder av Nobelkomiteen gjorde hun en storartet jobb. Og ikke minst var hun et hyggelig og verdifullt medmenneske, sier tidligere statsminister og Høyre-leder Kåre Willoch.

– Som partileder var hun anerkjent og høyt verdsatt. Hun sto på god fot med hele partiet. Hun var rett og slett veldig populær, sier Willoch og legger til at Five hadde bred innsikt både i nasjonal og internasjonal politikk, og at hun utmerket seg med bred kontakt på tvers av alle partier.

Tomrom

Utenriksminister Børge Brende sier Five etterlater seg et stort tomrom.

– Savnet og tomrommet etter Kaci Kullmann Five vil bli stort. Jeg vil savne henne som venn og inspirator helt fra hun var leder i Unge Høyre, skriver Høyre-statsråden på Twitter .

Også KrF-leder Knut Arild Hareide sier han mottok beskjeden med stor sorg.

– Det er med stor sorg jeg mottar meldingen om Kaci Kullmann Fives bortgang. En stor politiker og et varmt menneske. Hun huskes for miljø og likestilling, skriver Hareide på Twitter .