- Budskapet er at du kan møte opp og få deg et ligg

Saken oppdateres.

- Jeg ble sjokkert da jeg fikk videoen tilsendt i går. Det var flere, både kolleger og andre kjenninger, som hadde sett den. Dette synes jeg ikke er en grei måte å fremstille et så fint fag som elektrikerfaget på, sier Sandra Åberg Kristiansen.

20-åringen er fra Trondheim, har akkurat tatt fagbrevet og jobber som elektriker. I tillegg sitter hun i regionalt lærlingråd og er skole- og arbeidsleder i AUF i Sør-Trøndelag.

Filmen hun reagerer på ble lagt ut på nettsidene til Gnizt i helgen. Gnizt er et prosjekt som skal fremme rekruttering innen elektrofaget.

LES OGSÅ: Sykkel-fans raser mot sexistisk rittreklame

Videoen viser en ung elektriker som kommer hjem til en kvinne for å utføre arbeid, men som blir invitert inn tilsynelatende for å ha sex. På Facebook ble videoen akkompagnert av følgende tekst: «Damer elsker gode fagfolk, spesielt lærlinger! Hva skjer når lærlingen får ansvaret?? Hvis du vil lære mer om elektro besøk: www.gnizt.no».

- Hvis jeg hadde blitt møtt av denne videoen da jeg gikk i 10. klasse, der budskapet er at du som elektriker kan møte opp til kunden og bare få deg et ligg, da vet jeg ikke om jeg hadde søkt på elektrikerfaget, sier Kristiansen.

- Legger oss flate

Nelfo, landsforeningen som organiserer elektro-, ekom- og heisbedriftene, er en av initiativtakerne bak Gnizt. Både Nelfo og bransjeforeningen Norsk industri delte videoen som ble lagt ut i helgen.

Mens Adresseavisen jobbet med saken tirsdag morgen, ble den fjernet både fra Gnizt og Norsk industri sine Facebook-sider. Nelfo hadde fjernet videoen tidligere.

LES OGSÅ: Formel 1-feiring: Dette er å vise null respekt for damer

- Det var en del som opplevde innholdet som upassende. Vi går ikke god for videoen i det hele tatt, og det er derfor den er fjernet. Der må vi bare legge oss flate, sier administrerende direktør Ove Guttormsen i Nelfo til Adresseavisen.

Han sier Nelfo tar selvkritikk, og forstår reaksjonen til Kristiansen.

- Dette er ikke et syn vi ønsker å ha. Nelfo ønsker selvsagt ikke å fremstille elektrikerfaget som kvinnefiendtlig. Tvert imot, sier Guttormsen.

- Synes den var morsom

Også Norsk industri tar selvkritikk etter publiseringen av videoen.

- Videoen ble slettet. Denne filmen ble laget av Gnizt som hyret inn medieelever fra videregående skole, som skulle skape oppmerksomhet rundt elektrofaget. Det var rett og slett jeg som synes den var morsom, men jeg ser at det var en bomtur, sier Cathrine Westlie Eidal, kommunikasjonssjef ved Norsk Industri.

LES OGSÅ: Mener «Fifty Shades of Grey» kan være skadelig

- Hva slags reaksjoner har dere fått?

- Vi har fått kommentarer på at det oppleves støtende, og dette var ikke vår intensjon. Når folk har såpass sterke reaksjoner, tar vi konsekvensen av det, sier Eidal.

- Ikke slik bransjen skal være

- Det er greit å være etterpåklok, men de skulle ha klart å registrere at det ikke var en video som var innafor. For all del, det er bra at de tar selvkritikk og fjerner den, men det er ikke slik vi får flere inn i bransjen vår, sier Sandra Åberg Kristiansen.

- Hadde noen laget en film om frisørfaget, og fremstilt yrket som at du automatisk får ligge med kundene dine, hadde ikke andre fag som er kvinnedominert delt filmen slik Norsk industri har gjort her. Det er frastøtende, og det er ikke slik bransjen vår skal være.

LES OGSÅ: - Bildene er pornografisk orientert, og burde vært fjernet

Flere av kommentarene på de nevnte Facebook-sidene var kritiske til filmen, mens svært mange reagerte med tommel opp.

- Hvis du ser på kommentarene, er det mange gutter som tagger kompisene sine og skriver «haha» bak. Det er jo ikke en informativ video. Gnizt sin oppgave er å gi et ekte og godt bilde av hvordan elektrikerfaget er, og når Nelfo går god for videoen, bommer de ganske mye. Jeg kjenner jeg blir rasende.

Følg Adresseavisen på Facebook , Instagram og Twitter .