- 10 000 brannfarlige radioer i norske hjem

- Materielle skader kan erstattes. Det kan ikke liv. Derfor håper vi at både folk og media, kan hjelpe oss å få returnert de siste radioene, sier Ole Morten Skymoen, daglig leder i Pinell i en pressemelding.

Bakgrunnen for oppfordringen er at Pinell månedlig får meldinger om radioer som tar fyr. I 2015 tilbakekalte selskapet alle eksemplarer av modellene Pinell GO og Pinell GO+ solgt i tidsrommet mai 2013 til og med august 2015.

Årsaken til tilbakekallingen er en feil i batteriet som kan føre til overoppheting og brann. Pinell har rukket å bytte 40 000 batterier, men fortsatt finnes 10 000 radioer med det gamle batteriet i norske hjem.

Så langt har Pinell fått 48 meldinger om branntilløp. I pressemeldingen ber Skymoen alle som har et eksemplar av de omtalte radioene om å trekke ut kontakten, følge anvisningen på Pinell sine sider og sende den inn for bytte av batteri.