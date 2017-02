Minerva-spaltist kalte Leo Ajkic islamist - skylder på fylla

Saken oppdateres.

Redaktør for Human Right Service (HRS), Nina Hjerpset-Østlie, legger seg paddeflat etter at hun i beruset tilstand kalte vinner av Fritt Ord honnørpris, Leo Ajkic, for islamist.

«Etter min mening er han er en islamist. Punktum. Jeg har ikke sett noe som helst som motbeviser det. Og da er han et problem».

Hun skrev også at: «vi kommer ikke til å la oss kue av religion eller autoritære retninger uten å ta til voldelig motmæle».

Kommentarene var et svar til Aftenpostens debattredaktør, Erik Tornes, som gratulerte Ajkic med prisen han fikk for TV-serien «Flukt».

Nina Hjerpset-Østlie er spaltist også i Aftenposten og Minerva.

Både NRK og Dagbladet har omtalt saken.

Følelsesmessig tøft

Hjerpset-Østlie fikk mye motstand i kommentarfeltene i sosiale medier tirsdag. Onsdag kom hun med en beklagelse i samme tråden på Facebook og på Minervanett .

- Som ganske mange har fått med seg, klarte jeg å bruke opp minst femten års tabbekvote på et par timer i går, og kom med en rekke kommentarer og utsagn som flere - med rette - reagerte på. Det ber jeg om unnskyldning for, skriver hun.

Hun skylder på en følelsesmessig tøff «halvuke» med lite og dårlig søvn, og at de mandag måtte avlive deres ni år gamle hund. Hun tok seg noen store slurker Jäger, i håp om å få sove skikkelig.

- Istedet gikk lyset, tåler ikke brennevin, og jeg tok ut all sorg, sinne og frustrasjon på FB overfor fullstendig sakesløse mennesker. Dette er selvfølgelig ikke noen unnskyldning, bare en forklaring, skriver hun.

Hjerpset-Østlie forklarer videre at hun ikke står inne for formuleringene og forenklingene eller den omfattende islamist-stemplingen. - Dette er det ekstra viktig for folk som meg å være tydelige på, for det finnes nok av hat i samfunnet som det er, skriver hun.

Sanne ansikt

Leo Ajkic sier til Dagbladet at han mener uttalelsene fra Hjerpset-Østli kan bli sett på som hennes sanne ansikt.

- Hun prøver å bli sett på som en moderat stemme i innvandringsdebatten. Hun er en som prøver å være fornuftig oppi det hele. Når hun sier sånne ting på fylla kan det bli sett på som hennes sanne ansikt. Man kan ikke komme med unnskyldninger dagen etter hver gang man sier noe andre ikke liker, sier Ajkic, som selv valgte å stå utenfor diskusjonen.

Han sier til Dagbladet at han tror unnskyldningen hennes heller handler om at hun ble upopulær på jobb enn at hun er lei seg for det hun sa.

Hjerpset-Østlie skrev i en e-post til Dagbladet onsdag:

- Jeg forstår godt at han reagerer, det har han all grunn til. Hva han ellers tror og ikke, har jeg ingen kommentar til; som kjent lyktes jeg jo med å kommentere til overmål i går!