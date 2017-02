FM-radioer kan havne i Afrika

Saken oppdateres.

- Vi setter i gang kampanjen nå, og setter konteinere på returstasjoner i Rogaland. Håpet er at alle norske renovasjonsselskap gjør det samme, sier Tord Tjelflaati det interkommunale renovasjonsselskapet IVAR i Rogaland til NRK .

Han mener det er langt mer miljøvennlig å samle inn FM-radioer for gjenbruk istedenfor å kaste dem ved overgangen til DAB-nettet. Målet er at radioene som blir utdatert i Norge, kan brukes i andre land der FM-nettet fortsatt er i bruk.

Norsirk, som er et av tre selskaper som har ansvaret for innsamling av elektriske produkter, skal lagre radioene, og jobber nå for å finne markeder i utlandet.

- Både Europa og Afrika er aktuelt. Vi leter aktivt og regner med at dette skal gå i orden, sier administrerende direktør Stig Ervik.

FM-nettet slukkes suksessivt i soner over hele landet og forsvinner helt fra den riksdekkende sfæren med Troms og Finnmark 13. desember. Det vil imidlertid fortsatt være mulig å høre lokalradio på FM-nettet i lang tid. 189 lokalradiostasjoner fortsetter å sende på FM ut 2021.