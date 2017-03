Hvorfor vokser Senterpartiet?

Saken oppdateres.

Ola Borten Moe og politisk redaktør i Adresseavisen, Tone Sofie Aglen, møter journalist Harry Tiller til en oppsummering av nyhetsuka og et blikk på situasjonen i norsk politikk foran landsmøtesesongen som nå tar til.

- Vår fremgang er først og fremst et uttrykk for at vi er mer relevante og utgør en større trussel for de andre partiene enn vi har vært på lenge. For Sp er dette bare starten på en lang valgkamp. Vi har en regjering som gjennomfører reform etter reform som trekker oppgaver inn mot sentrum og hvor det byrålkratiseres mer og mer, sier Ola Borten Moe.

Borten Moe har tidligere sagt at fremgangen til partiet er et uttrykk for en sunn nasjonalisme i det norske folk, og må i «OmAdressert» svare på hvorfor han bruker nasjonalismebegrepet som provoserer mange.

