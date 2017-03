Suksesserie vant hederspris

Saken oppdateres.

NRKs suksesserie Skam ble lørdag tildelt Fredrikkeprisen 2017, sanitetskvinnenes hederspris.

- Skam-serien tar opp alvorlig tematikk som overgrep, spiseforstyrrelser,skjønnhetstyranniet, diskriminering, fremmedfrykt, seksualitet, rus og likestilling i en realistisk og åpen setting, noe som gir omverdenen mulighet for å sette temaene på dagsorden, sa Anne Elisabeth Solsem Joakimsen, som delte ut Fredrikkeprisen på vegne Norske Kvinners Sanitetsforening.

Det skriver Sanitetsforeningen i en pressemelding.

Prisen medfører også et pengebeløp på 100 000 kroner som går til et formål prisvinneren selv velger, innenfor Sanitetforeningens arbeidsfelt. I år går pengene til Sisterhood, en jentegruppe for ungdomsskolejenter fra Ris, Hovseter og Smestad i Oslo.

- Sisterhood har også som formål å gjøre verden til et bedre sted, og gir unge jenter verktøy til å takle livets utfordringer, sier produsent Marianne Furevold-Boland i NRK i pressemeldingen.

«Skam» har vært en populær serie i Norge helt siden den ble lansert i 2015, og har med tredje sesong også spredd seg utenfor landegrensene .

Serien er også solgt til USA, hvor første sesong er planlagt produsert allerede i 2017 .