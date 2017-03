- Venstre er på en helt annen planet

Saken oppdateres.

Venstres landsstyre bestemte seg på denne helgens årsmøte at de ønsker et blågrønt regjeringssamarbeid med Høyre og Kristelig Folkeparti, og uten Fremskrittspartiet.

– Det baserer seg på at selv om vi syns vi har fått til veldig mye på borgerlig side i hele perioden, så velger jo noen ganger Høyre og Frp å gå til Arbeiderpartiet. For eksempel innenfor asylpolitikken og miljøpolitikken – som ulv og gruvedumping – og da ser vi at vi får dårlige løsninger, sier partileder Trine Skei Grande til NTB.

Ikke realistisk

Stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad i Frp tviler på at Venstres ønske er realistisk.

– Venstre er over og under sperregrensa annenhver måned og de tre partiene til sammen har vel 35 prosent oppslutning. Jeg ser ikke at det er et veldig realistisk alternativ, sier han.

Bjørnstad er ikke enig i at Venstre har kommet dårlig ut av samarbeidet i miljø- og asylpolitikken.

– Det Trine av og til glemmer er at flertallet på Stortinget er på en helt annen planet enn det Venstre er. Det store flertallet på Stortinget ønsket en innstramming i asylpoltikken, slik vi har gjort, sier han.

Feil retorikk

Venstres Jon Gunnes sier han er enig i at en streng asylpolitikk er veien å gå, men mener det må gå an å vise skjønn. Han viser til flere eksempler fra den siste tiden, blant annet familien som mistet statsborgerskapet etter 27 år i Norge.

– Jeg synes det er så umenneskelig. Vi kan ikke ha en minister som står bak sånne forslag, sier han.

Gunnes er klar på at det ikke er aktuelt å være i regjering med Frp. Han viser til uenigheter på både klima- og asylpolitikk.

– Både når det gjelder folkegrupper og når det gjelder by og land synes jeg de har en retorikk som verken passer med å være regjering eller i et samarbeid med Venstre, sier han.

– Helt katastrofe

Gunnes viser også til Frps politikk lokalt i Trondheim.

– Kulturpolitikken til Frp i Trondheim bystyre er helt katastrofe, de vil omtrent legge ned kulturen. Det er heldigvis ikke regjeringens syn, men jeg synes det er pussig at de ikke viderefører regjeringens syn inn mot lokalpolitikken, sier han.