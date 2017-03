NHO positiv til likedelt foreldrepermisjon

Saken oppdateres.

– Jeg synes forslaget om likedelt foreldrepermisjon er spenstig og bra. Det burde egentlig være selvsagt i et likestilt samfunn – at både mødre og fedre får egne rettigheter til å være hjemme med barnet sitt. Dette er et godt liberalt prinsipp, sier Skogen Lund om forslaget fra utvalget som har vurdert offentlig støtte til barnefamilier.

Hun er også positiv til forslaget om å bytte ut barnetrygd til alle med gratis barnehage.

– Forslaget om gratis barnehage slår to fluer i en smekk gjennom å både styrke barns utvikling og gjøre det enklere for småbarnsmødre å komme ut i jobb. Begge deler er viktig for arbeidslivet, sier NHO-sjefen.

