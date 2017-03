- It's complicated

Saken oppdateres.

GARDERMOEN: Det var en selvsikker og kampklar statsminister som inntok scenen på Høyres landsmøte på Gardermoen torsdag formiddag. «Stavangerkameratene» hadde nettopp hyllet henne og kalt henne en engel som er god som gull.

Gikk til angrep

Ved landsmøtets åpning gikk statsministeren umiddelrbart i strupen på Senterpartiet og Arbeiderpartiet som hun mener ikke er villig til å endre Norge.

- Venstresiden preges av to ledende partier med et vanskelig forhold til endringer. Ett som ikke vet hva det vil, og ett som ikke vil noen ting. På en måte er det forståelig. Endringer skaper usikkerhet, og det er selvfølgelig fristende for politikere å spille på usikkerhet, sa Erna Solberg.

Hun understreker at høstens valg er et veivalg og mener Høyre har bevist i fire år at de tår ta vanskelige beslutninger når det kreves og at de kan stå i stormen selv når det blåser.

- Jeg er klar for fire nye år som statsminister, sa Erna Solberg til jubel i landsmøtesalen.

Ingen vilje til endring

Med klar adresse til Høyres viktigste motstandere i den kommende valgkampen tegnet Solberg et bilde av en venstreside i norsk politikk som ikke er villig til å endre Norge i takt med de behovene som hun mener er nødvendig.

Hun fortsatte med å angripe venstresiden for manglende vilje til å styrke norsk konkurransevne.

- Vi har to store oppgaver foran oss. Vi må styrke bedriftenes konkurransekraft så det skapes flere jobber. Og vi må styrke enkeltmenneskene slik at flere inkluderes i arbeidslivet. Norske bedrifter er i en tøff internasjonal konkurranse, dere vet dette. Men i den politiske debatten virker det ikke som om det er like åpenbart for alle. Billedlig kan vi si at kostnader, skatter og avgifter gjør at norske bedrifter starter ti meter bak sine konkurrenter når startskuddet går. Vi har sett venstresidens forslag til programmer. Tanken ser ut til å være at 12 meter bak fra start går nok også bra, sa Høyres leder til stor applaus i landsmøtesalen.

Fornøyd med innsatsen

Gjennom landsmøtetalen gikk hun gjennom regjeringens resultatet etter vel tre år som statsminister. Solberg sa seg tilfreds med satsing på samferdsel og jernbane, forskning og styrking av norske arbeidsplassers konkurransekraft.

Også innenfor helsevesenet viste statsministeren til resultater hun mener det er verdt å skryte av.

- Psykisk helse har alltid vært viktig for Høyre. Før vi tiltrådte var dette feltet nedprioritert. Den forrige regjeringen fjernet den særskilte prioriteringen av rus og pyskisk helse i helseforetakene. Rusfeltet ble satt nederst. Vi har flyttet rus og pyskisk helse til toppen av prioriteringslisten og vi ber om støtte i valget til å fortsette denne prioriteringen, sa Erna Solberg.

Sparket til Støre

Erna Solberg brukte mye tid i sin tale på gründerne og tok til orde for at disse nyskaperne må få bedre vilkår.

Samtidig benyttet hun anledningen til å stikke litt mot Jonas Gahr Støre. For en tid tilbake takket Støre nei til et besøk hos gründerne i trondheimsbedriften Gobi.

- Jeg ser at min konkurrent til statsministerjobben avlyste et besøk hos gründerne fordi de jobbet for lange dager, og attpåtil hadde kontor og bolig i samme bygg. Jeg er veldig spent på om han også avlyser når han finner ut at statsministeren både har unntak fra arbeidsmiljøloven og en statsministerbolig med kontor og møterom, sa Solberg mens høyrefolkene i salen jublet og klappet.