Bak kulissene på Høyres landsmøte

Saken oppdateres.

Journalist Harry Tiller og politisk redaktør Tone Sofie Aglen dekker landsmøtet til Høyre på Gardermoen denne helga. Vi tok med oss podkast-studioet vårt dit, og inviterte kulturminsteren og delegat Brøske til en prat om hva som skjer på scenen og bak kulissene på slike landsmøter.

- Det er et veldig bra landsmøte, og spesielt viktig i år. Vi vedtar politikken for det vi skal gjøre i regjering de neste fire årene bestemmer vi på disse dagene vi er samlet. I et parti er ikke alle enige om alt, og det er vanskeligere å diskutere med sine egne enn med Arbeiderpartiet, sier Linda H. Helleland.

- Nå møtes hele gjengen av kampklare høyrefolk fra hele landet. Det er egentlig som et stort slektsstevne. Alle deler samme grunnideer selv om vi har noen brytninger politisk, sier Rolf Jarle Brøske.

Du får også i denne episioden vite mer om hva som skjer etter at forhandlingene er avsluttet for dagen på partienes landsmøter, og hvilket parti som har de beste landsmøtene.

Du kan lytte til podkasten via denne linken , eller ved å trykke på bildet nederst i saken.

Bruker du iTunes så kan du lytte til podkasten via denne linken.