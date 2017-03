Høyre snur om pappakvoten

Saken oppdateres.

GARDERMOEN: Landsmøtet i Høyre vedtok fredag ettermiddag at dagens pappakvote skal bestå, og har ikke lenger som prinsipp at familene selv skal bestemme hvordan permisjonen skal fordeles mellom mor og far.

Skapte debatt

Det skapte stor debatt i 2013 da Høyre, anført av blant annet Linda H. Helleland, gikk inn for å fjerne pappakvoten og heller la familene selv bestemme hvordan permisjonsukene skulle fordeles mellom mor og far. På landsmøtet i 2013 gikk forslaget om å fjerne pappakvoten gjennom, blant annet mot statsminister Erna Solbergs stemme.

Selv om Høyre har programfestet å fjerne pappakvoten i denne stortingsperioden, ble det ikke gjennomført. I regjeringsforhandlinger mellom Frp, H, KrF og V kom partiene frem til at de 14 ukene som var avsatt til far skulle reduseres til 10 uker, og slik er ordningen nå. Vedtaket på Høyres landsmøte på Gardermoen betyr at denne 10 ukers pappakvoten nå skal bevares.

Færre fedre i perm

Tall fra NAV viser at færre fedre har tatt ut pappakvoten etter at den ble redusert til 10 uker. I løpet av første halvår 2016 var det cirka 36 300 menn og cirka 64 700 kvinner som mottok foreldrepenger, en reduksjon på 5,6 prosent for menn og en økning på 5,4 prosent for kvinner, sammenlignet med samme periode i 2015, viser tallene fra Nav.

En rekke delegater på Høyres landsmøte snakket fredag varmt om å beholde pappakvoten, og gå tilbake på partiets tidligere vedtak om å la familiene velge selv.

Burde øke pappakvoten

Jordmor og varaordfører i Oppdal, Ingvill Dalseg, sa fra landsmøtets talerstol at Høyre heller burde jobbe for å øke kvoten på 10 uker, men at det må bli en oppgave partiet må komme tilbake til.

- Vi i Høyre liker ikke å deltaljestyre og vi stoler på enkeltmenneskets og familienes evne til å ta gode valg. Men når det gjelder foreldrepermisjon er det barnets beste vi skal ivareta, ikke foreldrenes. Vi i Høyre - vi verner om de små og må ta gode valg for de nyfødte. Jeg ser og forstår utfordringen med at flere fedre skulle tatt ut permisjonstid. Men svaret ligger ikke i en fristilling av permisjonstiden. Vi må øke fedrekvoten igjen. Jeg vil beholde dagens ordning med foreldrepermisjon, til barnets beste og håper landsmøtet vil støtte flertallet i komiteens innstilling, sa Dalseg da hun holdt sitt innlegg.

I forslaget til Arbeidsprogram for neste stortingsperiode var det uenighet i komiteen om pappakvoten skulle beholdes eller ikke. Flertallet i komiteen anbefalte overfor landsmøtet at dagens ordning med 10 uker forbehold far, skulle videreføres. I landsmøtesalen ble det et solid flertall for å endre politikken på dette området.

Vil beholde barnetrygden

Barnetrygden ble også heftig debattert på landsmøtet fredag. Krefter i partiet har i det siste arbeidet for å få vedtatt en formulering i programmet om å fjerne dagens barnetrygd, og heller erstatte barnetrygden med gratis barnehage og SFO samt målrettede tiltak for å støtte lavinntektsfamilier. Forslaget falt, blant annet etter at tidligere statsminister og partileder Kaare Willoch, fra landsmøtets talerstol advarte partiet mot å tukle med barnetrygden.

Landsmøtet samlet seg om en formulering i arbeidsprogrammet der det heter at barnetrygden skal beholdes og at det skal vurderes andre målrettede tiltak for å støtte barnefamilier med svak økonomi uten at disse tiltakene presiseres nærmere.