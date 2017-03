Kjøper snøkanon for å lage vinter i hagen

Saken oppdateres.

John Eilertsen selger snøkanoner. For snaue 20 000 kroner får du et fiks ferdig snøproduksjonanlegg. Du kobler til hageslangen og så skal snøen dale ned i hagen.

- Jeg selger til idrettslag, barnehager og privatpersoner. De privatpersonene som kjøper er de som har unger, de som har barnebarn og de som ønsker seg julestemning. Jeg har levert anlegg til 200 barnehager, forteller Eilertsen.

Les også: - Det er gøy, men mamma og pappa maser sånn!

Har solgt rundt 170 det siste året

Han startet med snøproduksjon i Holmenkollen og fant etter hvert ut at det kun fantes veldig dyre anlegg for snøproduksjon i Norge.

- Man måtte ut med om lag en halv million kroner for et snøproduksjonsanlegg, sier Eilertsen.

Les også: Værvarsell tilsier forhold for snøproduksjon

De siste seks årene har han solgt snøkanoner på postordre til hvermannsen og har ingen konkurrenter i Norge. Det siste året har han solgt rundt 170 snøkanoner.

- Det er i kuldeperidoer uten snø, eller når snøen forsvinner at etterspørselen er størst, forteller Eilertsen.

Les også: Fire av ti lar skiene stå i vinter

Fikk til liten akebakke

På Stabburet barnehage, som er en del av Lade barnehager, gikk de til innkjøp av snøkanon i fjor. Der forteller de at snøkanonen ikke fungerte helt som de hadde forestilt seg. I år har de ikke testet den da det stort sett ikke har vært kulde nok til å produsere snø. Erfaringen der er at den er litt viren å bruke. Kompressor og vannslange liker ikke kulde, mens snøkanonen vil ha kulde. De fikk til et melisdryss og samlet nok snø til en liten akebakke. Og det var moro for ungene som ikke hadde sett snø den vinteren.

Les også: Historiske bilder: Vinterhvite Trøndelag