Senterpartiet nesten jevnstore med Frp på ny måling

Saken oppdateres.

Senterpartiet går fram 0,8 prosentpoeng på målingen, som er utført av InFact for VG. Frp har en tilbakegang på 2,1 prosentpoeng. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har lenge hatt et mål om å bli like store som Frp.

– Frp har ført en sentraliseringspolitikk. Velgerne straffer dem fordi de drar samfunnet i feil retning. Det er første gang vi er jevnstore med Frp på så lenge jeg kan huske. Det er veldig motiverende. mener Vedum.

Parlamentarisk leder i Frp, Harald Tom Nesvik, er ikke fornøyd med tallene. Samtidig mener han Sp-lederen har "tatt godt med Møllers tran" og ikke får mange kritiske spørsmål.

–Vi får se hvordan det går når han blir målt på det han faktisk sier og får noen kritiske spørsmål, sier Nesvik.

Arbeiderpartiet går fram 2,6 prosentpoeng på målingen og får en oppslutning på 35,6 prosent, mens Høyre går tilbake 0,2 prosentpoeng til 20,8 prosent. For de øvrige partiene er den prosentvise oppslutningen som følger (endring i parentes): Venstre: 5,1 (+0,6), KrF: 4,9 (-0,6), SV: 4,3 (-0,6), MDG: 3,1 (-0,3), Rødt: 1,8 (-0,7), andre: 2,3 + (0,3). Feilmarginen er på opptil 1,7 prosentpoeng.