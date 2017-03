- Uheldig at våre ansatte involveres i ulovlig virksomhet

Saken oppdateres.

Torsdag fortalte Adresseavisen om at det er tatt ut tiltale mot tre menn som skal ha omsatt over 26 kg dop via skjulte sider på det mørke nettet. Stoffene, marihuana, MDMA, kokain, narkotisk sopp og amfetamin, ble sendt i brev til kundene. Dermed ble postmenn- og kvinner narkotikakurerene til mennene, som er tiltalt for mafiavirksomhet i tillegg til narkotikasalget.

- Vi mener det er uheldig at våre tjenester og våre ansatte intetanende involveres i ulovlig virksomhet, og har støttet at det iverksettes tiltak som hindrer dette. Derfor er det svært positivt at politi og påtalemyndighet følger opp kontrollvirksomheten, sier pressesjef John Eckhoff i Posten.

Høsten 2014 publiserte Adresseavisen artikkelserien «Silkeveiene» som kartla norsk narkotikasalg på flere skjulte sider på det mørke nettet og viste at stoffene ble sendt med posten. Dette kunne skje fordi det ikke er kontroll av brev som sendes på kryss og tvers innenfor Norges grenser.

Noen måneder senere ble en Kripos-etterforskning mot bakmennene opprettet . Politiet gjennomførte også et pilotprosjekt rettet mot kontroll av brev. Posten har stilt seg bak det siste tiltaket.

- Vi stiller våre lokaler, vår kunnskap og kompetanse og våre ansatte til disposisjon. Det er likevel viktig å påpeke at vår jobb er å distribuere brev, pakker og gods. Vi forholder oss ikke til innholdet i sendingene, med mindre det er snakk om gods som kan utgjøre en fare for sikkerheten under frakt. Vi opplever et godt samarbeid med både politiet og Toll, som har ansvaret for å avdekke denne typen ulovlig virksomhet, sier pressesjef Eckhoff.

Narkotikasalg fra det mørke nettet skjer ved hjelp av avansert krypteringsteknologi. Denne har fungert som en slags usynlighetskappe, og i miljøene eksisterer det en oppfatning om at teknologien og postdistribusjonen gjør at de kriminelle klarer å holde politiet på avstand.

Tiltalen mot de tre mennene som ble tatt for nettopp dette har en strafferamme opp mot 15 år i fengsel. Posten håper at den kan bidra til avskrekking:

- Vi mener det er positivt at det er oppmerksomhet på dette, både i media, hos politiet og i Toll. Forhåpentligvis vil det ha en preventiv effekt i fremtiden.

Erkjenner ikke skyld

Ifølge Kripos ble mennene avslørt etter at politiet tok en lang rekke forskjellige etterforskningsskritt.

- Det har skjedd som følge av offensiv og mangfoldig metodebruk, samt et tett og godt samarbeid mellom de taktiske og tekniske etterforskningsmiljøene på Kripos, sier politiadvokat Richard Beck Pedersen.

Saken mot mennene er ventet å komme opp etter sommeren, skriver Kripos i en pressemelding . En av dem erkjenner ikke skyld etter tiltalen, mens forsvareren til en annen av mennene ikke ønsker å kommentere saken. Den tredje mannens advokat har ikke besvart Adresseavisens henvendelser.

