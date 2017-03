Ny sterk måling for Høyre, men borgerlig flertall glipper

Saken oppdateres.

På meningsmålingen, som er utført av Norfakta for avisene Klassekampen og Nationen , går Høyre fram med forsiktige 0,3 prosentpoeng, men har likevel en solid oppslutning på 25,3 prosent.

Regjeringskollega Frp står omtrent på stedet hvil med en tilbakegang på marginale 0,1 prosentpoeng og en oppslutning på 12,6 prosent, mens Venstre fortsatt er under sperregrensen med 3,3 prosents oppslutning etter å ha gått tilbake med 0,6 prosentpoeng.

Det største fallet står imidlertid KrF for. Knut Arild Hareide må se sitt parti falle med hele 1,4 prosentpoeng til 4,2 prosent, og nærmer seg faktisk sperregrensen.

– Det er jobben til hvert enkelt parti å løfte seg. Så kan vi i fellesskap bli flinkere til å vise fram hva vi får til, sier statsminister Erna Solberg i en kommentar til Klassekampen.

Sp-nedgang

Denne målingen gir Senterpartiet – i motsetning til flere andre meningsmålinger den siste tiden – en noe mindre oppslutning. Faktisk går partiet tilbake med 0,7 prosentpoeng til 8,9 prosents oppslutning. Likevel mønstrer Arbeiderpartiet (fram 0,5 til 34,4 prosent) og Senterpartiet flere mandater til sammen enn de fire borgerlige partiene.

Partiene ville fått 80 mandater sammen, mens de borgerlige partiene ville fått 78 mandater.

Resultatet for de andre partiene (med differanse fra forrige måling i parentes) er som følger: SV 4,2 (+0,5), Rødt 2,7 (+1,1), MDG 2,5 (+0,1) og andre 2,0 (+0,5).

Like store som Frp

På VGs partibarometer for mars, som ble lagt fram fredag, var Sp så godt som jevnstore med Frp, noe som lenge har vært et mål for Sp-ledelsen.

Sp fikk en oppslutning på 11,0 prosent, mot 11,1 til Frp.

– Frp har ført en sentraliseringspolitikk. Velgerne straffer dem fordi de drar samfunnet i feil retning. Det er første gang vi er jevnstore med Frp på så lenge jeg kan huske. Det er veldig motiverende, sa Vedum i en kommentar til målingen.

På VGs måling gikk Arbeiderpartiet fram 2,6 prosentpoeng og fikk en oppslutning på 35,6 prosent, mens Høyre gikk tilbake 0,2 prosentpoeng til 20,8 prosent.