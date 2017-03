- Høyre grønnvasker skitten politikk

Saken oppdateres.

Både SV og Miljøpartiet de Grønne (MdG) reagerer på at Høyres landsmøte åpner opp for å bygge ut flere norske vassdrag. Torhild Aarbergsbotten mener det er et viktig bidrag til det grønne skiftet. Folk i SV og MdG reagerer på at Høyre bruker det grønne skiftet som argument for å bygge ut vassdrag.

- Det grønne skiftet handler om å ta vare på naturen og naturmangfoldet, sier Tommy Reinås. Han sitter i fylkestinget i Nord-Trøndelag for Miljøpartiet de grønne og er samtidig gruppeleder for partiets gruppe i det nye fylkestinget i Trøndelag.

- Grønt skifte er ikke å rasere naturen

- Poenget med det grønne skiftet er at vi skal leve i balanse med naturen. Vi kan ikke bruke det grønne skiftet som argument til å rasere den naturen vi har. Vi kan ikke bygge ned det vi har igjen av natur, fortsetter han og slår fast at Høyre med dette grønnvasker en skitten politikk.

- Aarbergsbotten prøver å bruke det grønne skiftet til å drive gammeldags politikk, sier Tommy Reinås.

Stortingskandidat for SV, Lars Haltbrekken, sier det slik:

- Høyre har sin egen definisjon av det grønne skiftet. Bånn gass for oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, samt mer ødeleggelse av Norges fantastiske elvenatur. Økte utslipp av klimagasser og mer ødelagt natur er det vi trenger minst av alt i miljøkampen. Vi må sikre de fantastiske fiskeressursene langs norskekysten og ta vare på de siste elvene som fortsatt ikke er lagt i rør.

- Setter vernede vassdrag i fare

Haltbrekken understreker at to tredeler av norske vassdrag allerede er utbygd og frykter at Høyre med dette åpner for utbygging i vernede vassdrag.

- Vi har allerede bygd ut det meste av vassdragene våre. Det er fint og flott å pusse opp gamle kraftstasjoner og skrifte ut rørgater og turbiner. Det vil også gi mer strøm. Det er derimot ikke greit å bygge ut de gjenværende vassdragene våre, sier Haltbrekken som tidligere var leder for Naturvernforbundet.

Han har tidligere sammenlignet utbygging av verna vassdrag med å sette fyr på Nidarosdomen.

Aarbergsbotten sier til Adresseavisen at hun ser for seg et stort kraftpotensial i mange av sideelvene til Gaula, uten at hun i dag har konkrete forslag til hvilke vassdrag som i fremtiden bør utnyttes til kraftproduksjon.

- Svekker villaksen

- Det viser at hun ikke har noen forståelse for økosystemet i Gaula, sier Reinås. Han mener oppdemming av sideelvene til Gaula vil svekke villaksen.

Tommy Reinås mener Høyre og Torhild Aarbergsbotten bygger på manglende kunnskaper.

- Norge har energioverskudd og eksporterer kraft. Vi har vekst i havvind, geotermisk energi som jordvarme og solceller både på næringsbygg og eneboliger.

Olje og energiminister Terje Søviknes (Frp) ønsker også ny debatt om utbygging av vernede vassdrag.

Overrasket over Høyre

Det overrasker ikke Reinås at Frp-statsråden vil bygge ut vernede vassdrag.

- Men det overrasker at Høyre gjør det. Partiet har vært flink på naturvern. Vi har helt andre forventninger til Høyre enn til Fremskrittspartiet, sier fylkespolitikeren i Miljøpartiet de Grønne.

Også på Lars Haltbrekken i SV kommer landsmøtevedtaket i Høyre overraskende.

- Jeg hadde ærlig talt ikke trodd at Høyre skulle åpne for ny vasskraftutbygging. Jeg trodde at også Høyre mente at den tida var forbi og at naturverntanken sto sterkere i partiet, sier SVs førstekandidat til Stortinget fra Sør-Trøndelag. Han tror det kommer til å bli nye kamper dersom det skulle bli alvor av landsmøtevedtaket.

- De store miljøslagene i Norge har vært knyttet til vannkraft, sier Haltbrekken. Da viser han til kampene om Mardøla, Innerdalen, Alta, Øvre Otta og Vefsnavassdraget.

LES OGSÅ ADRESSEAVISENS LEDER: Ingen grunn til å gå løs på vernede vassdrag