SV vil ha egen flyavgift mellom de største byene

Partiet vil også omprioritere innen samferdselsbudsjettet fra vei til bane og skrinlegge planene om en tredje rullebane på Gardermoen.

I en politisk uttalelse som ble vedtatt under landsmøtet lørdag, slås det fast at lyntog skal redusere reisetiden til 2,5 timer mellom de største byene i Sør-Norge og mellom de skandinaviske hovedstedene. Fartsstandarden på de nye strekningene skal ifølge partiet være minst 250 kilometer i timen.

Lyntog er en gammel kjenning i SV-sammenheng. Partiet har gått til valg med krav om slik satsing flere ganger tidligere.

Stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes har i tillegg fremmet et forslag for landsmøtet om å bruke deler av oljefondets inntekter til å bygge en "effektiv og hurtig jernbane i hele landet". Et lignende forslag er også fremmet av stortingsrepresentant Karin Andersen.

Voteringen om oljepenger til jernbane finner sted søndag.

Thorkildsen vil avkriminalisere narkobruk

Helsebyråd i Oslo Inga Marte Thorkildsen mener bruk og besittelse av narkotika bør avkriminaliseres. Søndag kan hun få med seg SV-landsmøtet.

– Jeg har tvilt meg fram til dette. Jeg mener det er den rette veien å gå for å hjelpe rusmisbrukere, sier Thorkildsen (SV) Nettavisen .

SV-leder Audun Lysbakken og et flertall i partiets landsstyre har foreslått å "nedkriminalisere" narkotikabruk, men Thorkildsen støtter en dissens fra et mindretall på fem medlemmer av landsstyret som heller vil bruke begrepet "avkriminalisere".

Hensikten med forslaget er å sørge for at politiets ressurser brukes til å ta dem som produserer, smugler og selger narkotika framfor brukere.

Et mindretall på tre medlemmer i landsstyret ønsker at hele punktet strykes fra arbeidsprogrammet.

Lysbakken gjenvalgt som SV-leder

Audun Lysbakken ble som ventet gjenvalgt som SV-leder under landsmøtet på Gardermoen lørdag.

Det var ingen motkandidat til ledervervet og Lysbakken ble gjenvalgt ved langvarig akklamasjon. Som nestledere får han med seg stortingsrepresentantene Kirsti Bergstø (ny) og Snorre Valen (gjenvalg).

Lysbakken har ledet SV siden 2012.

På et SV-landsmøte med stor enighet og svært få kontroverser, ble det kampvotering om vervet som partisekretær. Spenningen ble utløst da Audun Herning fra Oslo fikk flere landsmøtestemmer enn utfordreren Andreas Halse fra Akershus.