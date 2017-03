Flere feil funnet i helsejournaler på nett

Saken oppdateres.

Ifølge NRK har 600.000 personer til nå vært inne og sett journalene sine, og 200.000 av disse har også sett på sin behandlingshistorikk. Direktoratet for e-helse opplyser at det er bekreftet 126 klager.

Ber alle sjekke om journalen er riktig

– I bunn og grunn er det de som rapporterer inn enkeltopplysninger, som er ansvarlige for hva de rapporterer, men Direktoratet for e-helse har et overordnet ansvar for kjernejournalen, sier avdelingsdirektør Rune Røren i Direktoratet for e-helse.

Norsk pasientforening oppfordrer alle til å gå inn og sjekke om informasjonen i journalen er riktig.

- Har ikke mye erfaring

– Norsk pasientforening har ikke mye erfaring med kjernejournal, men vi har mottatt noen henvendelser fra folk som har vært oppbrakte over feil, eller at det som står er misvisende. Disse oppleves krenkende og kan gi uheldige behandlingsmessige konsekvenser, kanskje særlig innen psykiatri, sier generalsekretær Tove Hanche-Olsen, som understreker at det også er mye positivt med det nye systemet.

Alle innbyggerne i Norge med unntak av rundt 4.500 som har reservert seg, har fra 1. mars fått opprettet en kjernejournal . Den erstatter ikke journaler fra fastlege eller sykehus, men samler viktige opplysninger om helsen på ett sted.