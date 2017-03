- Holder døren åpen for alle, bortsett fra Høyre og Frp

Saken oppdateres.

- Jeg har fått med meg at SV har hatt landsmøte og fattet noen friske vedtak om nei til profitt, øke skattene og kutte i satsingen på petroleum. Men jeg utelukker ingen andre partier i en ny regjering enn de som sitter der i dag. Vi viste i perioden fra 2005 til 2013 at vi kunne samarbeide med Ap og SV i regjering. Nå må velgerne si sitt, så skal vi sørge for et regjeringsskifte etter valget. Hvem som blir med i en slik regjering får vi se på etter valget, sier Ola Borten Moe til Adresseavisen.

LES OGSÅ: Sp vil kutte Tesla-subsidier

Nestlederen er helt enig med parlamentarisk leder, Marit Arnstad, som i Aftenposten tirsdag sa at Senterpartiet ikke vil inngå noen politiske avtaler med partier som ikke sitter i en ny regjering.

- Vi ønsker ikke å sitte i en regjering som har en samarbeidsavtale med er eller flere partier som sitter utenfor regjeringen, sa Arnstad til Aftenposten.

- Det er jeg helt enig i, sier Ola Borten Moe.

LES OGSÅ (KOMMENTAR): Fra vondt til verre for de borgerlige

Nei til SV-staten

Det vakte voldsom oppsikt at Ola Borten Moe, skrev kronikken «Nei til SV-staten» like etter SVs landsmøte i 2009. Kronikken sto på trykk i VG på åpningsdagen for Senterpartiets landsmøte i Ålesund i 2009. I kronikken tok Borten Moe et voldsomt oppgjør med mange av vedtakene som SVs landsmøte hadde gjort. Han skrev blant annet at «Flere hjørnesteiner i de nylig vedtatte SV-politikken mener jeg er både dødfødt i praksis og prinsipielt betenkelige.»

I dag jobber ikke Borten Moe med en ny kronikk i kjølvannet av mange radikale vedtak fra SVs landsmøte på Gardermoen sist helg. Han legger an til en mye mer samlende tone overfor partiet han angrep så hardt foran landsmøtet i 2009.

- La meg si det sånn. SV har åpenbart hatt landsmøte. Så får folk avgjøre om deres politikk er noe de har lyst til å satse på. Jeg for min del anbefaler heller Senterpartiet, sier Ola Borten Moe.

Førstkommende fredag samles senterpartistene til landsmøte i Trondheim. Partiet har hatt medvind på en rekke meningsmålinger denne vinteren, og det er grunn til å tro at det er et selvsikkert og tilfreds parti som samler seg i Trondheim for å bejuble partileder Trygve Slagsvold Vedum når han går på talerstolen fredag morgen for å mange partiorganisasjonen til mobilisering frem mot valget.

LES OGSÅ: Senterpartiet øker mest på måling i Midt-Norge

Skifte er viktigst

Borten Moe er mer opptatt av å skape et regjeringsskifte etter valget enn å kommentere vedtakene på SVs landsmøte. Hans første plan er å danne regjering sammen med Arbeiderpartiet. Så får valgresultatet avgjøre om det trenger flere partier inn i et eventuelt regjeringssamarbeid eller som støttepartier.

- På flere målinger har Sp og Ap hatt flertall alene, og da er jo saken grei. Skjer det så slipper vi å forholde oss til andre. Men SV går også til valg på et regjeringsskifte. Så da er det forhandlingene etter valget som vil avgjøre dette. Jeg tror uansett ikke at det er avgjørende hvilke vedtak SV fatter på sitt landsmøte. Det skal forhandles om en eventuell plattform for en ny regjering. Det har vi klart tidligere også. I den grad et samarbeid blir problematisk må vi ta tak i dersom problemene dukker opp, sier Ola Borten Moe.

- Hva med KrF? Er de aktuelle regjeringspartnere for dere om flertallet etter valget skulle tilsi en slik løsning?

- Det er mest opp til KrF selv å avgjøre. De er nødt til å foreta sine egne valg og prioriteringer. Jeg som nestleder i et annet parti skal ikke gjøre annet enn å ta deres egne holdninger til etterretning. Men jeg registrerer at vi nå ser et bilde på den andre siden i politikken der Frp på den ene siden – og KrF og Venstre på den andre – er i ferd med å garantere mot hverandre i en ny fremtidig regjering. Hvordan de har tenkt å skape et troverdig styringsdyktig alternativ er for meg et åpent spørsmål, sier han.