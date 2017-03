Ola Borten Moe tror EØS-avtalen ryker

Saken oppdateres.

– Brexit betyr at det vil dukke opp en tredje vei mellom EU- medlemskap og EØS-avtale. Ap og de andre EØS-partiene kan si at EØS-avtalen ligger fast så mye de vil, men går det et par år og Storbritannia får en bedre avtale enn det vi har, blir det umulig å ikke diskutere en ny løsning, sier han til Klassekampen.

EØS-avtalen har bred støtte på Stortinget, med både Høyre og Ap som tilhengere. Moe er likevel overbevist om at brexit på sikt vil få̊ konsekvenser for Norge. Han ser også paralleller mellom britenes misnøye og norske tilstander.

– Mye av grunnen til at man fikk brexit, er at mange briter opplevde at de ble presset ned i lønn og ut av arbeidsmarkedet. Vi er nødt til å problematisere utfordringene med uregulert arbeidsinnvandring også̊ i Norge. Det norske arbeidsmarkedet skal være regulert slik at det er et godt arbeidsmarked for oss som bor her. Det skal ikke være slik at man underbyr eller presser deler av egen befolkning ut av arbeidsmarkedet, sier Moe.