Bastesen vil på Stortinget for Hordaland

Saken oppdateres.

Senest i slutten av februar ble Steinar Bastesen (71) valgt som førstekandidat Kystpartiet i Troms . Nå har han trukket seg, og sagt ja til å stille for Hordalands-partiet i stedet, ifølge en pressemelding fra Kystpartiet i Hordaland.

«Vi i Bergen og Hordaland er glade for at nestoren Bastesen har valgt å representere nettopp vårt betydningsfulle fylke», skriver Kystpartiet i Hordaland i pressemeldingen.

Den kjente fiskeren og hvalfangeren var med å grunnlegge Kystpartiet i 1999, og ledet det fram til 2005. Han har vært stortingsrepresentant i to perioder fra 1997 til 2005, først innvalgt for Tverrpolitisk folkevalgte, deretter Kystpartiet.

Tatt inn i partiet igjen

Våren 2008 ble han ekskludert fra Kystpartiet begrunnet med at han hadde opptrådt illojalt og skadet partiets omdømme. Denne eksklusjonen ble opphevet i fjor høst, hvorpå han igjen kunne delta på partiets landsmøte og stille til valg.

Mannen som er kalt kystens ambassadør nummer én, er opprinnelig fra Dønna på Helgeland og bor i Brønnøysund. Ifølge Nordlys skyldes skiftet fra Troms- til Hordalands-lista uenighet om ledervervet i partiet.

Oppdrett i lukkede anlegg

Til partikollega Bjørnar Sellevold og avisa Nordlys, skal Bastesen ha sagt at han vil prioritere blant annet disse sakene: Alt lakseoppdrett må over i lukkede anlegg, oppdrettslaksen må ikke få fortsette å forurense kyst- og fjordstrøk, forbud mot å dumpe avlusingsvann fra lakseoppdrett ut i sjøen og ny politikk for fordeling av torskekvoter, med prioritet på unge som vil inn i fiskeriene.

I pressemelding fra Kystpartiet i Hordaland vises det også til at «senioren Dan Odfjell (78) sterkt støtter opp under oss - og slik som alltid ønsker å fremme kyst Norges interesser.» Dan Odfjell er største aksjonær i bergensrederiet Odfjell som ble stiftet i 1914, og en aktiv samfunnsdebattant vestpå.

Oppsiktsvekkende i Midtre Gauldal

Ved valget i 2009 oppnådde Kystpartiet 26 stemmer i innlandskommunen Midtre Gauldal . Ved stortingsvalget før var stemmetallet seks. Årsaken til bykset ble antatt å være den da 23 årige lederen av Kystpartiet Sør Trøndelag, Stein Petter Haugen.