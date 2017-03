Slik vil han endre narkotikapolitikken

Saken oppdateres.

Forslaget om å endre narkotikalovgivningen møter motbør på Senterpartiets landsmøte, men Ola Borten Moe har håp om å samle nok stemmer bak sitt forslag til det nye arbeidsprogrammet.

På landsmøtet til Senterpartiet, i likhet med flere andre partier, diskuteres norsk narkotikalovgivning denne våren. SV har vedtatt at de vil avkriminalisere bruk av narkotika, mens Høyre gikk inn for at man i stedet for å straffe dem som tas for bruk og besittelse av illegale rusmidler til eget bruk, heller skal følges opp av helsetjenesten.

Behandling, ikke straff

Forslaget som skaper debatt hos Senterpartiet handler om å endre måten offentligheten møter mennesker som pågripes av politiet for besittelse av narkotika til eget bruk.

- I dag møtes disse menneskene med politipågripelse, bøter og straff. Dagens politikk på dette området virker ikke, og den må endres. Det vil virke bedre om disse menneskene heller møtes med behandling, sier Ola Borten Moe.

Nestlederen i Senterpartiet vil lære av narkotikalovgivningen i Portugal og anbefalinger fra utvalget som Torvald Stoltenberg ledet i 2010 om narkotikapolitikken.

Det omstridte forslaget fra Borten Moe som landsmøtet skal votere over søndag morgen er slik:

«Portugal har opprettet en nemndordning som følger opp personer som pågripes av politiet for besittelse av narkotika til eget bruk. Nemndene er tverrfaglige og vurderer den enkeltes rusproblematikk og hvilken form for hjelp eller oppfølging hver og en har behov for. Ved gjentatte pågripelser har nemnden mulighet til å ta i bruk ulike sanksjoner som bøter, meldeplikt eller samfunnsstraff. Personer som ivaretas gjennom nemndordningen, vil slippe påtale og videre straffeforfølgelse dersom de følger opp anbefalinger og beslutninger som tas av nemnden. Denne formen for «ruskontrakter» som reaksjonsform bør tilbys rusbrukere over hele landet, som alternativ til påtale og anmerkning i strafferegisteret. De som tas for kjøp og salg av narkotika, sendes ikke til nemndene, men straffeforfølges av politi og rettsapparat».

Helsevesen, ikke politi

Ola Borten Moe tenker at det må etableres slike nemnder i hvert fylke/region som skal drøfte og finne ut hvilken behandling rusmisbrukere kan få fremfor straff.

- Første stopp bør være hos helsevesenet, ikke politiet. I en slik nemnd må representanter fra helsevesenet sitte, kanskje også fra NAV eller fra skolens helsesøster- eller rådgivningstjeneste dersom det er snakk om unge mennesker. De som tas for besittelse bør helle møte noen som kan behandle, ikke straffe. De bør slippe å få slike saker på rullebladet og slippe en dom. På den måten vil det bli lettere å få hjelp og gå videre i livet, sier han.

Ola Borten Moe avviser at dette er en form for avkriminalisering av bruk av narkotika, slik SV har gått inn for på sitt landsmøte.

- Vi snakker ikke om å legalisere narkotikabruk, men heller møte disse gruppene på en annen måte enn med politi, dom og straff. Dersom behandlingen og oppfølgingen som en slik nemnd kommer frem til ikke etterleves, er det på tide å koble inn politiet og et tradisjonelt straffesystem. Forslaget skal ikke omfatte kjøp og salg av narkotika, men bare besittelse til eget bruk, sier Ola Borten Moe.

Møter motstand

Jenny Klinge, som er stortingsrepresentant fra Møre og Romsdal og medlem i justiskomiteen på Stortinget, advarer mot forslaget fra Ola Borten Moe.

Klinge sier hun er åpen for å se på nye løsninger for å oppnå bedre resultat, men mener det er viktig å unngå å fjerne dagens system som fungerer positivt.

- Jeg er redd for å fjerne politiiets rolle i dette arbeidet. De har god kontakt og oversikt i miljøene, og kan også jobbe forebyggende så lenge de spiller en rolle. Norsk narkotikapoliti er enig med meg, og det spiller en stor rolle hva de mener i denne saken. Dessuten fungerer dagens ordning godt. Politiet arbeider allerede i dag etter en linje der påtaleunnlatelse og behandling er virkemidlene. Det fungerer godt. Vi straffer ikke de som blir tatt for å bruke hasj en gang, men det er viktig og riktig at dette er forhold som politiet arbeider med og kan overvåke miljøer som kan rekruttere nye og utvikle miljø der salg og omsetning foregår, sier Jenny Klinge som håper landsmøtet avviser forslaget om en ny narkotikapolitikk fra Ola Borten Moe.

Forslaget om å endre narkotikapolitikken avgjøres av landsmøtet i Senterpartiet søndag formiddag.

