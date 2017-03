Facebook-aksjon gir millioner til forskning på hjernesvulst

Saken oppdateres.

- Dette er ikke til å tro. Bare søndag kom det inn 500 000 kroner. I forrige uke ble det samlet inn to millioner kroner. Dette kom i gang etter at vi arrangerte Barnekreftdagen den 15. februar, og de første bidragene kom inn 18. februar, forteller Anja Haug Tronrud som er kommunikasjonsrådgiver i barnekreftforeningen.

Ukjent hvem som startet

Det er ukjent hvem som startet kjedebrevet på Facebook der folk utfordrer andre til å gi penger. Den som tar utfordringen må betale inn fem kroner per kommentar de får, og en krone for hvert likerklikk de får.

- Vi har aldri sett noe lignende før. Det er den kampanjen som har fått inn mest penger på så kort tid. Vi ønsker ikke at folk skal føle seg presset til å engasjere seg gjennom kjedebrevet. Alle står fritt til å velge om de vil være med å bidra på denne måten, sier Haug Tronrud.

Forskning på hjernesvulst

- Hva skal dere bruke pengene til?

- Vi har tenkt å gi dem til forskning og da spesielt til forskning på hjernesvulst. Det er den kreftformen hos barn som er vanskeligst å behandle og har dårligst prognose. Det er også mange komplikasjoner etter endt behandling. Fire av fem barn overlever kreft. Vi ønsker at de også skal få et best mulig liv i etterkant, sier Haug Tronrud.

Positiv omtale

En annen positiv effekt for Barnekreftforeningen er at de gjennom Facebook-aksjonen er blitt mer kjent.

- Mannen i gata visste jo ikke hvem vi var før dette tok av. Nå har vi fått mye omtale og er synliggjort i media. Det er også positivt for oss, sier Haug Tronrud.

Hun er spent på hvor lenge kjedebrevet vil gå på Facebook.

- Vi trodde det var på sitt høydepunkt i forrige uke, men nå må vi bare håpe det varer også ut denne uka, sier Haug Tronrud.

Ønsker å øke støtten

På den internasjonale Barnekreftdagen 15. februar annonserte Barnekreftforeningen storsatsning på klinisk barnekreftforskning. Barnekreftforeningen bevilger midler til de fire regionssykehusene som har ansvar for behandling hos barn og ungdom med kreft.

Hele 8 millioner kroner vil deles ut til større og mindre prosjekter knyttet direkte til klinisk barnekreftarbeid. Utredningsrapporten om barnekreft som ble utgitt i fjor, skrevet av en rekke overleger ved de største sykehusene i landet hevdet at forskning på barnekreft i Norge er både underfinansiert og nedprioritert.

Barnekreftforeningen har som mål å øke støtten betydelig i årene som kommer i kampen om å bekjempe kreft hos barn og ungdom.