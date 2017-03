To personer siktet for omsetning av livsfarlig stoff

Saken oppdateres.

– Det er tatt beslag i små mengder, men det kan gi mange doser og er svært farlig, sier Elisabeth Drange, senioringeniør i Kripos' seksjon for narkotikaanalyse.

De to mennene er født i 1990 og 1994. Den ene av dem ble pågrepet i Hordaland i februar og er varetektsfengslet.

Kripos opplyser at omsetningen blant annet har foregått på det såkalte mørke nettet. Etterforskningen har avdekket at det er solgt et vidt spekter av stoffer fra flere ulike markedsplasser. Kripos mistenker at en av de siktede står bak en brukerprofil som har tilbudt stoffet fentanyl. Dette er et syntetisk medikament i opioid-gruppen som er sterkt smertestillende, og cirka 80 ganger sterkere enn morfin.

Analyser har vist at stoffet er furanylfentanyl, et syntetisk og svært potent stoff er 20 til 50 ganger sterkere enn heroin, som ifølge Kripos har ført til overdosedødsfall i Norge.

Furanylfentanyl har ført til overdosedødsfall i Norge og Kripos advarer på det sterkeste mot å kjøpe og bruke det. Svært små mengder kan gi flere tusen doser, som hver utgjør en risiko for dem som bruker det. Stoffet omsettes både i pulver og i flytende form, blant annet på nesesprayflasker.